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Gátlástalan húzás Trumptól: ország-világ előtt beharangozta, hogy lemond a miniszterelnök, de ő még nem jelentette be
Globál

Gátlástalan húzás Trumptól: ország-világ előtt beharangozta, hogy lemond a miniszterelnök, de ő még nem jelentette be

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Truth Social közösségi platformján közölte, hogy "Keir Starmer lemond a brit miniszterelnöki tisztségről" - számol be a Reuters. Mint megírtuk, brit sajtóhírek szerint Starmer hétfőn tehet bejelentést a jövőjével kapcsolatban, és valóban a lemondás felé hajlik, ám Trump idejekorán érkezett posztját nehéz nem tiszteletlennek és megalázónak tekinteni a Downing Street szempontjából.

Trump a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy

a munkáspárti kormányfő a bevándorlás és az energiapolitika terén "súlyos" kudarcot vallott.

Az amerikai elnök az utóbbi kapcsán az északi-tengeri olajkitermelés felpörgetését sürgette. Keir Starmernek címezve azzal zárta a posztját,

sok sikert kívánok neki!

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A szűkszavú bejegyzésből nem derül ki, hogy Trump mindössze a brit sajtóhírekre hivatkozva jelentette be Starmer lemondását, vagy van-e valamilyen bennfentes értesülése. Ugyanakkor valószínűtlennek tűnik, hogy a Downing Street előzetes értesítést küldene Washingtonnak brit belpolitikai kérdésekről a hivatalos bejelentés előtt.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Neil Hall

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