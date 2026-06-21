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Harkivot bombázták az oroszok, Ukrajna stratégiai célpontokra csapott le - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Globál

Harkivot bombázták az oroszok, Ukrajna stratégiai célpontokra csapott le - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

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Halálos áldozatokat is követelt Oroszország szombati támadása Harkiv városa ellen, amelyet légibombával hajtottak végre. A dróncsapások Oroszországot sem kerülik el, ukrán egységek a Krímben található hlibivkai föld alatti gáztárolóra, valamint a Herszon megyei Henicseszki-szoroson átívelő közúti hídra mértek csapásokat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben egyhetes ultimátumot adott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezetőnek, felszólítva őt a Fehéroroszország területén lévő, az Ukrajna elleni orosz támadásokhoz használt eszközök eltávolítására.
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Ezek voltak az elmúlt napok legfontosabb történései

Nem enyhülnek a csapások az elmúlt napokban sem, a támadások pedig sokszor nem is a fronton, hanem a hátországokban zajlanak.

  • Ukrán drónok szombaton csapást mértek egy orosz olajfinomítóra a nyugat-szibériai Tyumenyi területen, amely több mint 2000 kilométerre fekszik az ukrán határtól.
  • Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka szombaton arról számolt be a Facebookon, hogy egysége csapást mért az orosz megszállás alatti Krímben található hlibivkai föld alatti gáztárolóra, valamint más célpontokra a félszigeten, továbbá a donyecki, luhanszki és zaporizzsjai megszállt területeken.
  • Az ukrán támadások nem maradtak válasz nélkül: Oroszország előbb kilenc siklóbombás csapást mért a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városára, majd Harkivot támadták légibombákkal. Mindkét támadásnak vannak halálos áldozatai is.

Mindeközben külpolitikai szintéren is fontos események történnek:

  • Zelenszkij elnök például egyhetes ultimátumot adott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezetőnek, felszólítva őt a Fehéroroszország területén lévő, az Ukrajna elleni orosz támadásokhoz használt eszközök eltávolítására.
  • Tiltakozásul visszaadja lengyel állami kitüntetését Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője, valamint Vaszil Bodnar varsói ukrán nagykövet is, miután Karol Nawrocki lengyel elnök megvonta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőtől a legmagasabb lengyel elismerést, a Fehér Sas-rendet.
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Harkivot bombázták az oroszok, Ukrajna stratégiai célpontokra csapott le válaszul - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival. 

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