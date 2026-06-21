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Kemény kijelentés a német minisztertől: ha kell, kötelezően küldik a katonákat a keleti szárnyra
Globál

Kemény kijelentés a német minisztertől: ha kell, kötelezően küldik a katonákat a keleti szárnyra

MTI
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A Bundeswehr (német hadsereg) szükség esetén kötelezni fogja a katonákat, hogy részt vegyenek a Litvániába telepítendő dandárban - mondta Boris Pistorius német védelmi miniszter az ARD közszolgálati televízió Bericht aus Berlin című műsorában.

A tárcavezető úgy fogalmazott, ugyan továbbra is abból indulnak ki, hogy a túlnyomó többség önként fog jelentkezni a balti országban teljesítendő szolgálatra, de valószínűleg lesz egy "bizonyos százalék", amelyet kötelezni kell.

"Ez a bevetési készültség kérdése helyben" - mondta Pistorius. "Számomra az a döntő, hogy a dandár a végén megvalósuljon és teljesítse feladatát" - fűzte hozzá.

A védelmi miniszter szerint különösen olyan szakterületeken keletkezhet személyzethiány, mint a műszaki, logisztikai feladatok, vagy a nukleáris, biológiai és vegyvédelmi alakulatok.

Ezeknél a jelentkezők köre is jóval kisebb, mint a harcoló alakulatoknál, s amennyiben az önkéntesek száma nem lenne elegendő, úgy első körben személyzeti megbeszéléseket folytatnak le. "És szükség esetén akkor kötelezettséget állapítanak meg" - mondta Pistorius.

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Németország egy dandár létrehozásán dolgozik, amelyet tartósan telepítenének Litvánia területére. A mintegy 5000 fős alakulat a NATO keleti szárnya erősítésének egyik kiemelt projektje, amely külső fenyegetés esetén elrettentésül és a katonai szövetség védelme erősítéseként szolgál majd. A dandárt 2027-ig töltenék fel, az állomány harmada már a balti ország területén van.

Pistorius hétfőn utazik Litvániába, ahol megfigyelőként részt vesz a jelenleg ott állomásozó német 45. páncélosdandár hadgyakorlatán.

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Címlapkép forrása: Daniel Bockwoldt/picture alliance via Getty Images

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