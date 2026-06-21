Kilenc éve nem történt hasonló: kivégzéseket hajtottak végre a közel-keleti országban

Mohammad Momani kormányszóvivő szerint a most kivégzett személyeket terrorizmus, illetve egyéb bűncselekmények miatt indított büntetőperekben ítélték el. Tetteik következtében rendőrök és katonák haltak meg, illetve sebesültek meg - tette hozzá.
A kormányszóvivő közölte, hogy a most kivégzettek közül két férfi 2018-ban részese volt egy incidensnek asz-Szalt városában, aminek során a biztonsági erők hat tagja vesztette életét egy razzia során. Egy harmadik férfit a magas üzemanyagárak elleni 2022-es tüntetések során megölt magas rangú rendőrtiszt ügyében marasztalták el. A többiek a kábítószerbűnözés elleni hatósági fellépés során halálos kimenetelű összecsapások miatt lettek elítélve.
Momani elmondta, hogy Jordániában továbbra is száznál több rab van halálsoron.
Hangsúlyozta, hogy a halálbüntetéseket, "egyiket a másik után" végre fogják hajtani. Ezzel - mint fogalmazott - az igazságot szolgáltatnak a hazájuk védelmében meghalt biztonsági erők tagjainak.
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