Kilenc éve nem történt hasonló: kivégzéseket hajtottak végre a közel-keleti országban

Kilenc év óta először hajtottak végre halálbüntetést Jordániában, a közel-keleti ország kormányának vasárnapi közlése szerint hat férfit végeztek ki a biztonsági erők tagjainak megölése miatt. Jordániában legutóbb 2017-ben hajtottak végre halálbüntetést; akkor 15 embert akasztottak fel.

Mohammad Momani kormányszóvivő szerint a most kivégzett személyeket terrorizmus, illetve egyéb bűncselekmények miatt indított büntetőperekben ítélték el. Tetteik következtében rendőrök és katonák haltak meg, illetve sebesültek meg - tette hozzá.

A kormányszóvivő közölte, hogy a most kivégzettek közül két férfi 2018-ban részese volt egy incidensnek asz-Szalt városában, aminek során a biztonsági erők hat tagja vesztette életét egy razzia során. Egy harmadik férfit a magas üzemanyagárak elleni 2022-es tüntetések során megölt magas rangú rendőrtiszt ügyében marasztalták el. A többiek a kábítószerbűnözés elleni hatósági fellépés során halálos kimenetelű összecsapások miatt lettek elítélve.

Momani elmondta, hogy Jordániában továbbra is száznál több rab van halálsoron.

Hangsúlyozta, hogy a halálbüntetéseket, "egyiket a másik után" végre fogják hajtani. Ezzel - mint fogalmazott - az igazságot szolgáltatnak a hazájuk védelmében meghalt biztonsági erők tagjainak.

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