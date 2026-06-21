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Kritikus célpontot találtak el az ukránok a Krímben, az oroszok felfüggesztették az üzemanyag-értékesítést
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Kritikus célpontot találtak el az ukránok a Krímben, az oroszok felfüggesztették az üzemanyag-értékesítést

MTI
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Négy ember életét vesztette, 28 pedig megsebesült ukrán dróntámadásban a Kercsi-félszigeten a Krímben - közölte Szergej Akszjonov, az elcsatolt régió vezetője vasárnap a Telegram-csatornáján.

Az orosz egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint 14 sebesültet kórházba kellett szállítani, köztük két gyermek állapota súlyos.

Akszjonov a Max messengeren bejelentette, hogy

a Krímben felfüggesztették az üzemanyag-értékesítést mind készpénz, mind bankkártya, mind pedig utalvány ellenében.

Üzemanyagot kizárólag azoknak az állami szerveknek adnak ki, amelyek a régió létfenntartásáról és biztonságáról gondoskodnak. A régió vezetője arra kérte a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, és kizárólag a hivatalos információforrásokra támaszkodjon.

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A Krímben a villamosenergia-hálózatban keletkezett károk miatt részleges áramkimaradás van, de folyik a helyreállítás. Szevasztopol központjában egy drón egy lakóház tetejére zuhant. A városban csak időszakosan szolgáltatnak áramot.

A Krasznodari terület operatív parancsnoksága szerint drón találta el a Panagia nevű kompot a Kercsi-szorosban, a Tyemrjuki járásban. Emiatt az orosz szárazföld és a Krím közötti kompforgalmat felfüggesztették.

Dróntámadás miatt tűz ütött ki a Csuska községben található olajterminálon, két településen pedig drónroncsok zuhantak magántelkekre. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka a légvédelem 239 ukrán repülőgép-típusú drónt tudott lelőni kilenc régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. A tárca közölte, hogy orosz Gerbera drónok csapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernihiv megyében, valamint a donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén.

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