Kritikus célpontot találtak el az ukránok a Krímben, az oroszok felfüggesztették az üzemanyag-értékesítést

Az orosz egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint 14 sebesültet kórházba kellett szállítani, köztük két gyermek állapota súlyos.
Akszjonov a Max messengeren bejelentette, hogy
a Krímben felfüggesztették az üzemanyag-értékesítést mind készpénz, mind bankkártya, mind pedig utalvány ellenében.
Üzemanyagot kizárólag azoknak az állami szerveknek adnak ki, amelyek a régió létfenntartásáról és biztonságáról gondoskodnak. A régió vezetője arra kérte a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, és kizárólag a hivatalos információforrásokra támaszkodjon.
A Krímben a villamosenergia-hálózatban keletkezett károk miatt részleges áramkimaradás van, de folyik a helyreállítás. Szevasztopol központjában egy drón egy lakóház tetejére zuhant. A városban csak időszakosan szolgáltatnak áramot.
A Krasznodari terület operatív parancsnoksága szerint drón találta el a Panagia nevű kompot a Kercsi-szorosban, a Tyemrjuki járásban. Emiatt az orosz szárazföld és a Krím közötti kompforgalmat felfüggesztették.
Dróntámadás miatt tűz ütött ki a Csuska községben található olajterminálon, két településen pedig drónroncsok zuhantak magántelkekre. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka a légvédelem 239 ukrán repülőgép-típusú drónt tudott lelőni kilenc régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. A tárca közölte, hogy orosz Gerbera drónok csapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernihiv megyében, valamint a donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén.
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