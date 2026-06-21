Küszöbön a történelmi alku Irán és Amerika között, kész a tervezet a szankciók feloldásáról

Hoszein Gorbánzáde, az iráni küldöttség gazdasági szakértője a félhivatalos Fársz hírügynökségnek elmondta, hogy

már véglegesítették az iráni kőolajra és kőolajtermékekre vonatkozó amerikai szankciók alóli ideiglenes mentesség tervezetét, így az egyezség hamarosan a végrehajtási szakaszba léphet.

A szakértő szavai szerint a tárgyalások középpontjában egy korábbi szándéknyilatkozat 13. cikkének végrehajtása, valamint a megállapodás további rendelkezéseinek előkészítése állt. Gorbánzáde öt fő pontot emelt ki az előkészítő munka kapcsán, amelyek

a háború teljes körű lezárását,

a blokád feloldását,

a Hormuzi-szoros újranyitását,

a kőolaj- és kőolajtermék-szankciók átmeneti felfüggesztését,

valamint a külföldön befagyasztott iráni eszközök felszabadítását foglalják magukban.

Hozzátette, hogy a megállapodás többi rendelkezése csak a libanoni konfliktus rendezése után léphet hatályba.

A tárgyalások ugyanakkor elakadtak, bár nem szakadtak meg teljesen - derült ki egy, a svájci Bürgenstockban tárgyaló delegációhoz közel álló iráni forrás CNN-nek adott nyilatkozatából. A tisztségviselő szerint

a háttércsatornákon keresztül továbbra is zajlanak az egyeztetések arról, hogy a diplomáciai felek miként térhetnének vissza a tárgyalóasztalhoz.

A feszültséget Donald Trump vasárnapi fenyegetései szították, az amerikai elnök ugyanis kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok "átveheti" a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzést, amennyiben nem sikerül megállapodniuk Teheránnal. Mohammad Báger Gálibáf, az iráni küldöttség vezetője válaszul az Egyesült Államok "kétségbeesettségének" tudta be a nyilatkozatot.

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