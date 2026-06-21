Moszkva győzni akar, saját céljainak megvalósítását, és nem várja az ukrajnai rendezésről Anchorage-ban aláírt megállapodások teljesülését - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

Nem várjuk e megegyezések vagy megállapodások teljesítését, győzelmet várunk. Saját céljaink megvalósítását várjuk

- mondta.

Jelen pillanatban az egyik fél továbbra is elkötelezett az Anchorage-ban megszületett megállapodások mellett, míg a másik fél – úgy tűnik, ezt már most elmondhatjuk – nem volt képes maradéktalanul végrehajtani a rá háruló részt

- tette hozzá.

Usakov Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly augusztusi alaszkai találkozójára utalt. Az ezen megkötött megállapodásokat hivatalosan nem hozták nyilvánosságra. Politikusi nyilatkozatok és sajtóértesülések szerint a felek amerikai kezdeményezésre abban egyeztek meg, hogy Ukrajnának területeket kell feladnia a béke fejében, és hogy erre Washingtonnak kell rávennie Kijevet.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

pár napja még jóval optimistábban nyilatkozott az amerikai hozzáállásról és az anchorage-i alku sorsáról.

Az a benyomásunk, hogy ismét változás történhet [az amerikai hozzáállásában], ahogyan az az anchorage-i találkozó után is történt, ahol egyetértésre jutottak

- vélekedett Lavrov még pénteken. Ehhez képest most úgy tűnik, Moszkva elengedte az alaszkai megállapodásban foglaltakat.

Usakov a Rosszija 1 televízióban ezúttal is csak annyit mondott el, hogy az anchorage-i találkozón voltak bizonyos megállapodások, amelyek szerint mindkét fél kapott feladatokat.

Usakov szerint a nyugati országok tévednek, amikor azt remélik, hogy legyőzhetik Oroszországot, és azt ajánlotta, hogy kövessék figyelemmel a harci fejleményeket.

Ugyanebben a műsorban Lavrov azt hangoztatta, hogy véleménye szerint az Európai Unió tagállamai megpróbálják eltéríteni az Egyesült Államokat az ukrajnai konfliktus átfogó rendezésének szándékától.

Megpróbálják elfogadtatni Washingtonnal a saját, azonnali tűzszünetre irányuló taktikájukat, hogy ismét lélegzetvételnyi időt nyerjenek - maguk számára is -, és hogy hadiiparuk kissé megerősödjön. És természetesen Vlagyimir [Volodimir] Zelenszkij [ukrán elnök] és fegyveres erői számára is

- mondta az orosz külügyminiszter.

Lavrov az ukrajnai háborút – a Kreml propandájának megfelelően – "a Nyugat sugalmazására a kijevi rezsim által kirobbantott háborúként" jellemezte, amely "nyíltan náci jelleget ölt, miközben a Nyugat azt állítja, hogy ez a rezsim az európai értékeket védelmezi".

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