Nem várjuk e megegyezések vagy megállapodások teljesítését, győzelmet várunk. Saját céljaink megvalósítását várjuk
- mondta.
Jelen pillanatban az egyik fél továbbra is elkötelezett az Anchorage-ban megszületett megállapodások mellett, míg a másik fél – úgy tűnik, ezt már most elmondhatjuk – nem volt képes maradéktalanul végrehajtani a rá háruló részt
- tette hozzá.
Usakov Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly augusztusi alaszkai találkozójára utalt. Az ezen megkötött megállapodásokat hivatalosan nem hozták nyilvánosságra. Politikusi nyilatkozatok és sajtóértesülések szerint a felek amerikai kezdeményezésre abban egyeztek meg, hogy Ukrajnának területeket kell feladnia a béke fejében, és hogy erre Washingtonnak kell rávennie Kijevet.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
pár napja még jóval optimistábban nyilatkozott az amerikai hozzáállásról és az anchorage-i alku sorsáról.
Az a benyomásunk, hogy ismét változás történhet [az amerikai hozzáállásában], ahogyan az az anchorage-i találkozó után is történt, ahol egyetértésre jutottak
- vélekedett Lavrov még pénteken. Ehhez képest most úgy tűnik, Moszkva elengedte az alaszkai megállapodásban foglaltakat.
Usakov a Rosszija 1 televízióban ezúttal is csak annyit mondott el, hogy az anchorage-i találkozón voltak bizonyos megállapodások, amelyek szerint mindkét fél kapott feladatokat.
Usakov szerint a nyugati országok tévednek, amikor azt remélik, hogy legyőzhetik Oroszországot, és azt ajánlotta, hogy kövessék figyelemmel a harci fejleményeket.
Ugyanebben a műsorban Lavrov azt hangoztatta, hogy véleménye szerint az Európai Unió tagállamai megpróbálják eltéríteni az Egyesült Államokat az ukrajnai konfliktus átfogó rendezésének szándékától.
Megpróbálják elfogadtatni Washingtonnal a saját, azonnali tűzszünetre irányuló taktikájukat, hogy ismét lélegzetvételnyi időt nyerjenek - maguk számára is -, és hogy hadiiparuk kissé megerősödjön. És természetesen Vlagyimir [Volodimir] Zelenszkij [ukrán elnök] és fegyveres erői számára is
- mondta az orosz külügyminiszter.
Lavrov az ukrajnai háborút – a Kreml propandájának megfelelően – "a Nyugat sugalmazására a kijevi rezsim által kirobbantott háborúként" jellemezte, amely "nyíltan náci jelleget ölt, miközben a Nyugat azt állítja, hogy ez a rezsim az európai értékeket védelmezi".
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