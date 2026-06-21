Meghalt a kubai gerillavezér, a Castro-fivérek egyik legfőbb bizalmasa

94 éves korában elhunyt Ramiro Valdés Menéndez, a kubai forradalom "történelmi nemzedékének" egyik legismertebb alakja, a szigetország több évtizeden át meghatározó politikusa és katonai vezetője. Valdés 1932. április 28-án született Artemisa városában, Havannától nyugatra. Fiatalon csatlakozott a Fulgencio Batista rendszere elleni mozgalomhoz, részt vett az 1953-as Moncada-laktanya elleni támadásban, majd a Granma jacht 1956-os expedíciójában és a Sierra Maestra-i gerillaharcokban.

A forradalom 1959-es győzelme után Valdés a kialakuló kubai állam egyik kulcsfigurája lett. Szerepet játszott a belbiztonsági és hírszerző apparátus kiépítésében, majd több alkalommal is a belügyminisztérium élén állt.

Pályafutása során betöltötte a miniszterelnök-helyettesi, illetve alelnöki posztok különböző formáit, tagja volt a Kubai Kommunista Párt vezető testületeinek, és hosszú ideig a Castro-fivérek bizalmi köréhez tartozott.

Megítélése erősen megosztó maradt: a kubai állami emlékezet a forradalom veteránjaként, a rendszer hűséges szolgálójaként tartotta számon. Kritikusai ugyanakkor a belső elhárítás és a politikai ellenőrzés kiépítésében játszott szerepét emelték ki, és nevét a kubai rendszer keményvonalas, biztonságpolitikai irányzatával kapcsolták össze.

Valdés politikai súlya a 2000-es években ismét megnőtt: visszakerült a legfelsőbb állami vezetésbe, 2005-ben informatikai és hírközlési miniszter lett, majd Raúl Castro elnöksége idején ismét fontos kormányzati tisztségeket kapott. 2019-től Kuba miniszterelnök-helyetteseként szerepelt a kormányzati struktúrában.

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