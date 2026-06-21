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Megjött a jelentés: 9 ukrajnai megyében voltak áldozatai a szombati orosz támadásoknak
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Megjött a jelentés: 9 ukrajnai megyében voltak áldozatai a szombati orosz támadásoknak

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Az elmúlt huszonnégy órában végrehajtott orosz légitámadások következtében legalább tizenegy civil vesztette életét és kilencvenegyen megsebesültek Ukrajnában – közölték a területi hatóságok június 21-én - tudósított a Kyiv Independent.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka folyamán 105 nagy hatótávolságú, Sahid típusú kamikazedrónnal és négy ballisztikus rakétával indított támadást. Bár a légvédelem 96 drónt megsemmisített,

a ballisztikus rakéták és további hat drón így is becsapódott hat különböző helyszínen.

Zaporizzsja megyében öten életüket vesztették, tizenhárman pedig megsérültek, miután az orosz erők kilenc irányított siklóbombát lőttek ki a megyeszékhelyre. A támadás többszintes lakóépületekben és egy lovas sportegyesület létesítményeiben is károkat okozott. Poltavában egy rakétacsapás következtében két ember meghalt, tizennégyen pedig megsérültek, köztük hat gyermek.

Szumi megyében egy 54 éves nő vesztette életét egy dróntámadásban, amelyben további tizenkilenc ember megsebesült, köztük egy hároméves kislány is. Dnyipropetrovszk megyét drónokkal, tüzérséggel és irányított siklóbombákkal lőtték, aminek következtében egy ember meghalt, tizennyolcan pedig megsérültek. A támadások során egy iskola, több lakóház és egy gyógyszertár is találatot kapott.

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Harkiv megyében egy dróncsapás következtében egy ember meghalt, és további tizenhárom sérültről, köztük négy gyermekről számoltak be a hatóságok. Herszon megye frontvonalbeli övezetében dróntámadások és tüzérségi tűz miatt egy civil életét vesztette, kilencen pedig megsérültek. Mikolajiv megyében három ember sérült meg, miközben a becsapódások egy pékséget és több járművet is megrongáltak.

A részben megszállt Donyeck megyében két ember sebesült meg, míg Odessza megye déli részén, Izmail kikötőváros közelében egy orosz csapás lakóépületet rongált meg, de ott személyi sérülés nem történt.

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