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Megkezdődött J. D. Vance
Globál

Megkezdődött J. D. Vance "mentőakciója", egy hajszálon függ az iráni béke

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Svájcban megkezdődtek az amerikai–iráni tárgyalások, amelyek középpontjában a Hormuzi-szoros hajózási biztonsága és az iráni nukleáris program áll, miközben az egyeztetésekre a libanoni feszültség kiéleződése vet árnyékot - írta meg a CNN.

Az amerikai, az iráni és a pakisztáni küldöttség már megérkezett Svájcba, a megbeszéléseket a Luzerni-tó fölött magasodó bürgenstocki üdülőkomplexumban tartják. Az amerikai delegációt J. D. Vance alelnök vezeti, míg az iráni küldöttség élén Mohammad Báger Gálibáf, a teheráni parlament elnöke áll. Az iráni külügyminisztérium szóvivője korábban közölte, hogy a tárgyalások négyoldalú formátumban, pakisztáni és katari részvétellel zajlanak.

A napirend élére várhatóan a libanoni helyzet kerül, miután az Izrael és a Hezbollah közötti összecsapások veszélybe sodorták az Egyesült Államok és Irán között létrejött ideiglenes megállapodást.

Vance elmondta, hogy reményei szerint előrelépést sikerül elérni az iráni nukleáris anyagok kezelésének ügyében is.

A Hormuzi-szoros helyzete szintén kiemelt téma. Az iráni katonai vezetés szombaton bejelentette a szoros ismételt lezárását, arra hivatkozva, hogy Izrael megsértette a libanoni tűzszüneti megállapodást, az Egyesült Államok pedig nem teljesítette szerződéses kötelezettségeit. A félhivatalos Fársz iráni hírügynökség vasárnap katonai forrásokra hivatkozva megerősítette, hogy a tengerszoros zárva marad, és az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészete további intézkedésig egyetlen hajónak sem engedélyezi az áthaladást.

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A hajókövetési adatok ugyanakkor ellentmondásos képet mutatnak, az elmúlt 24 órában ugyanis több nyersolaj-szállító tanker és ömlesztettáru-szállító hajó is áthaladt a szoroson, többségükben az ománi partok közelében. Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) szombati közleménye szerint pénteken 55 kereskedelmi hajó kelt át a vízi úton, amelyek együttesen mintegy 17 millió hordó kőolajat szállítottak a világpiacra. A brit tengerhajózási biztonsági szervezet (UKMTO) az Ománhoz közeli déli útvonal használatát javasolta a hajózási társaságoknak.

Negáh Angá, az amerikai külügyminisztérium és a Nemzetbiztonsági Tanács korábbi főtanácsadója a CNN-nek nyilatkozva

Vance svájci útját "mentőakciónak" nevezte, hozzátéve, hogy az iráni nukleáris programról szóló megállapodás tető alá hozására kiszabott hatvannapos határidő valószínűleg túl rövidnek bizonyul majd.

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