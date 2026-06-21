Mellbevágó adat érkezett: ennyibe került Amerikának az iráni háború

A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) hamarosan megjelenő elemzésének előzetes adatai szerint
a Pentagon 40 milliárd dolláros kiadásai magukban foglalják a felhasznált lőszerek, a megsemmisült haditechnikai eszközök, valamint a támaszpontokon keletkezett károk költségeit.
Ez az összeg ugyanakkor nem tartalmazza azokat a hadműveleti kiadásokat, amelyeket a tárca már eleve beépített a 2026-os költségvetési év több mint ezermilliárd dolláros keretébe. A belbiztonsági és a veteránügyi tárcát mindeközben további 1 milliárd dolláros pluszteher sújtotta.
A konfliktus a lakosság mindennapjaira is komoly hatást gyakorolt: az üzemanyag országos átlagára a háború előtti, gallononkénti 3 dollár alatti szintről a fegyveres összecsapások idején tartósan 4 dollár fölé emelkedett.
A Brown Egyetem energiaköltség-figyelő központjának becslése szerint az amerikai háztartások átlagosan 253 dollárral fizettek többet az energiáért, mint amennyit békebeli körülmények között kellett volna.
A Közel-Keletről közel négy hónapon keresztül egyáltalán nem áramlott kőolaj a világpiacra. A Kpler energiapiaci elemző cég adatai szerint a háború miatt összesen 1,15 milliárd hordónyi kínálat esett ki a globális ellátásból.
Az energiaárak fűtötte infláció az amerikai munkaügyi statisztikai hivatal friss adatai szerint éves szinten meghaladta a 4 százalékot, amire három éve nem volt példa. Mivel az áremelkedés üteme áprilisban és májusban is meghaladta az átlagos bérnövekedést, a pénzromlás gyakorlatilag felemésztette az amerikai munkavállalók fizetésemelését – ilyen reálbércsökkenésre legutóbb 2023-ban volt példa.
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