Rossz körülötted a levegő? Hamarosan kártérítés járhat érte

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Itt az új levegőminőségi irányelv

Az Európai Unió új, a korábbiakat összevonó és felváltó levegőminőségi irányelve jelentős szigorításokat vezet be az eddigiekhez képest:

alacsonyabb szennyezettségi határértékeket határoz meg,

előírja a mérőhálózat és modellezés fejlesztését és kiterjesztését,

valamint kötelezővé teszi olyan cselekvési tervek kidolgozását, amelyek a levegőminőségi problémák esetén gyors és hatékony beavatkozást tesznek lehetővé;

mindemellett az új irányelv új szennyezőanyagok – például az ultrafinom részecskék és az ammónia – mérését is előírja.

Magyarországon a HungaroMet hívta fel erre az ügyre a figyelmet, a székházában május végén a Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) Levegőkörnyezeti Szakosztálya által tartott előadóülésről beszámolva.

Kártérítés a rossz levegőért

A 2030-ig teljesítendő új, szigorúbb uniós levegőminőségi előírások az eddigieknél közelebb állnak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2021. évi iránymutatásaihoz, és tükrözik a légszennyezés egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket.

Lényeges változás a korábbiakhoz képest

a polgárok azon új joga is, hogy kártérítést igényelhetnek abban az esetben, ha egészségük a szabályok megsértése miatt károsodott.

Az új irányelv biztosítja az igazságszolgáltatáshoz való tisztességes és méltányos hozzáférést az irányelv végrehajtása által érintett vagy valószínűleg érintett személyek számára. E szerint a tagállamoknak – e területen most először – biztosítaniuk kell, hogy a polgárok jogosultak legyenek kártérítést kérni és kapni, ha az irányelvet átültető nemzeti szabályok szándékos vagy gondatlan megsértése miatt egészségkárosodást szenvedtek.

Az uniós tagállamoknak 2026. december 11-ig kell átültetniük az irányelvet nemzeti jogukba, és bizonyos feltételek teljesülése esetén kérhetik a 2030-as határidő elhalasztását. A hosszú tárgyalási és egyeztetési folyamatban megkötött számos kompromisszum miatt az új, szigorúbb határértékeknek való megfelelés jogi értelemben csak hosszabb távon, sok esetben akár jóval 2040 után lesz számonkérhető a Levegő Munkacsoport korábbi kommentárja szerint, amely szerint a felülvizsgált irányelv igyekszik a szabályok kötelező erejét és tagállami érvényesítését is biztosítani, mert jelenleg a gyakorlatban ez jelenti a legnagyobb problémát a kontinens több pontján, beleértve hazánkat.

Nagy a baj Magyarországon is

A WHO adatai alapján az európai lakosság jelentős része olyan környezetben él, ahol a levegő szennyezettsége egészségkárosító hatású,

és a légszennyezés Európában évente közel 300 ezer korai elhalálozást okoz.

Magyarországon évente 8-12 ezer idő előtti halálozás hozható összefüggésbe a légszennyezettséggel - hangsúlyozta a rendezvényen Varga Judit levegőminőség-védelmi szakértő. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2023-as kimutatásában ennél valamivel kevesebb, 6 767, légszennyezettséggel összefüggő magyarországi haláleset szerepel, de

az ország ezzel is 8. az uniós toplistán, míg az egy főre jutó mortalitás nálunk a 6. legnagyobb az EU-ban.

Bővíteni, fejleszteni kell

Az új szabályozás elsődleges célja az emberi egészség védelme. Az EU a 2024-ben elfogadott irányelvben, illetve az uniós Nulla Szennyezés Cselekvési Tervben vállalta, hogy 2030-ig a 2005-ös szinthez képest 55%-kal csökkenti, 2050-ig pedig gyakorlatilag felszámolja a légszennyezés - illetve a víz- és talajszennyezés - egészségre gyakorolt hatásait.

Az Európai Bizottság 2030-ig, majd azt követően ötévente felülvizsgálja a levegőminőségi előírásokat a legújabb tudományos eredmények alapján.

Az új irányelv egyebek mellett meghatározza a mérőhálózat működtetésének és a modellezésnek a követelményeit, rögzíti a levegőminőségi határértékeket, valamint rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges tervek és programok elkészítéséről, a lakosság tájékoztatásáról, továbbá a szankciók és az időszakos mentességek rendszeréről. Magyarországon jelenleg 56 automata mérőállomás és több mintavételi pont figyeli a legfontosabb légszennyező anyagokat.

Az új irányelv által bevezetett szigorúbb határértékek és az új szennyezőanyagok mérésének teljesítéséhez

új műszerek beszerzésére és a mérési pontok fejlesztésére van szükség Magyarországon, ezért a jelenlegi rendszer bővítése elkerülhetetlen

- mondta Dézsi Viktor, a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ igazgatója.

Van remény

Az EU-ban az 1980-as évek óta szigorú intézkedések vannak érvényben a légszennyezés csökkentésére, és az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben vissza is esett a fő szennyező anyagok kibocsátása.

Az EEA idei jelentése szerint az európai levegőminőség javulása 2025-ben is folytatódott, egyes régiók pedig már most teljesítik a 2030-as uniós szabványokat, de a legtöbb szennyező anyag koncentrációja továbbra is jóval meghaladja a WHO levegőminőségi irányelveiben meghatározott szinteket, az európaiak több mint 90%-a pedig e szintet meghaladó légszennyezettségi koncentrációnak van kitéve.

A Levegő Munkacsoport álláspontja szerint az irányelv elfogadását követő időszak kulcskérdése lesz a tagállami hozzáállás. E szerint,

ha a hazai jogszabályi, intézményi és anyagi keretek, valamint a tényleges cselekvésre vonatkozó politikai szándék megvan, akkor jelentős javulásnak nézünk elébe,

ellentétes esetben maradunk Európa legszennyezettebb országai között, ahol a levegőminőség csak abban a kiszámíthatatlan esetben jobb, ha az őszi és téli időjárás enyhe és változékony - fogalmaztak.

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