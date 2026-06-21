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Sorsdöntő tárgyalások kezdődnek a békéről, Vance már megérkezett Svájcba
Globál

Sorsdöntő tárgyalások kezdődnek a békéről, Vance már megérkezett Svájcba

MTI
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Portfolio
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J. D. Vance amerikai alelnök közép-európai idő szerint vasárnap reggel leszállt Svájcban, ahol az amerikai delegáció vezetőjeként Irán küldöttségével találkozik, hogy tárgyaljanak a közel-keleti konfliktus lezárásáról.

A CNN tudósítása szerint Vance gépe helyi idő szerint reggel landolt Svájcban, ahol a tárgyalásokat lefolytatják.

Vance kijelentette, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások során legfőbb prioritásai

a tárgyalások kereteinek kialakítása, a nukleáris kérdésekben való „előrelépés”, valamint a libanoni tűzszünet elérése.

Az alelnök elmondta, hogy csak „egy-két napig” tud Svájcban maradni, de reméli, hogy előrelépést tud elérni az iráni nukleáris anyagok kezelésével kapcsolatos tárgyalásokon.

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Vance szerint az egyik prioritás a libanoni tűzszünet előmozdítása, mivel az ország ismét izraeli rakétatámadások célpontjává vált. Vance szerint ez olyan helyzet, amelyet „folyamatosan kezelnünk kell”.

Ez a két nagy kérdés, amelyre összpontosítani fogunk. Biztos vagyok benne, hogy az irániaknak is lesznek olyan kérdéseik, amelyeket meg szeretnének vitatni

– mondta.

Az Egyesült Államokat Vance mellett Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner képviseli. Az iráni küldöttséget Mohammad Báger Gálibáf főtárgyaló, valamint Abbász Aragcsi külügyminiszter vezeti, akik már Svájcban vannak. A közvetítő szerepet vállaló Pakisztán miniszterelnöke, Sehbáz Saríf és a hadsereg vezetője szintén részt vesz a hétvégi tárgyalási fordulón.

A tárgyalások célja a Donald Trump amerikai és Maszúd Pezeskján iráni elnök által a héten aláírt, 60 napos tűzszüneti és békekeret-megállapodás véglegesítése.

Az iráni Forradalmi Gárda szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros ismételt lezárását, arra hivatkozva, hogy Izrael megsérti a Libanonra is kiterjedő tűzszünetet. Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, több mint 17 millió hordó kőolajat szállítva, és hangsúlyozta: az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát.

Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a 60 napos tűzszünet idején nem lesznek áthaladási díjak a Hormuzi-szorosban, ugyanakkor jelezte: ha nem születik végleges megállapodás, az Egyesült Államok saját díjfizetési rendszert vezethet be a térség biztonságának fenntartásáért nyújtott szolgáltatások ellenértékeként.

A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Libanoni források szerint szombaton legkevesebb 35 ember vesztette életét izraeli légicsapásokban, míg az izraeli hadsereg közlése szerint a Hezbollah több mint ötven lövedéket lőtt ki izraeli állásokra.

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Címlapkép forrása: Elizabeth Frantz - Pool/Getty Images

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