A dpa hírügynökség értesülései szerint a Francia-Német Parlamenti Közgyűlés határozattervezete azt javasolja, hogy az Európai Unió fokozza a diplomáciai nyomást azokra az államokra, amelyek lobogója alatt az orosz kötődésű hajók közlekednek. A kezdeményezést a német konzervatívok, a szociáldemokraták és a zöldek is egyöntetűen támogatják.

A dokumentum rámutat, hogy az orosz árnyékflotta súlyos környezeti és biztonsági kockázatot jelent, mivel a járművek többsége elavult és elhanyagolt állapotú,

ráadásul Moszkva kémkedésre és szabotázsakciókra is igénybe vett egyes hajókat.

Jürgen Hardt, a német konzervatívok külpolitikai szóvivője hangsúlyozta, hogy Oroszország tevékenysége közvetlen veszélyt jelent a kritikus európai infrastruktúrára. Anton Hofreiter, a Bundestag Európa-ügyi bizottságának elnöke ehhez hozzátette, hogy a flotta által termelt bevételek közvetlenül az orosz agresszió finanszírozását szolgálják.

Az Európai Unió az IRINI hadművelet keretében már korábban felhatalmazást adott arra, hogy a Földközi-tengeren feltartóztassák és ellenőrizzék az orosz árnyékflotta egységeit, amennyiben jogsértés vagy a szabad hajózás jogával való visszaélés, például hamis lobogó használatának alapos gyanúja merül fel.

Moszkva válaszul rendkívül radikális védelmi forgatókönyveket mérlegel. Nyikolaj Patrusev, az orosz elnök tanácsadója bejelentette, hogy Oroszország hadihajókkal és mobil harci egységekkel tervezi kísérni az árnyékflotta szállítmányait. Dmitrij Rogozin szenátor pedig azt javasolta, hogy a tankereket lássák el robbanószerkezetekkel, és fenyegessenek azok felrobbantásával, amennyiben a külföldi hatóságok megpróbálnák lefoglalni a járműveket. Az orosz politikus szerint egy esetleges nagyszabású környezeti katasztrófa és olajszennyezés réme elrettentené a nyugati országokat a hajók elkobzásától.

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