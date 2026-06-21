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XIV. Leó pápa: elég volt a gyűlöletből, mindenkit arra szólítok fel, hogy fogadja be az üldözötteket
Globál

XIV. Leó pápa: elég volt a gyűlöletből, mindenkit arra szólítok fel, hogy fogadja be az üldözötteket

MTI
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Senki sem fordíthatja el a fejét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek, mindenkit arra szólítok fel, hogy fogadja be az üldözötteket - jelentette ki XIV. Leó pápa vasárnap a Szent Péter téren a menekültek világnapja alkalmából.

A katolikus egyházfő déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól.

Remélem, hogy a nemzetközi média ma is világosságot tud gyújtani a nemzetek vezetőinek lelkiismeretében. Senki sem fordíthatja el a fejét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Mindenkit arra buzdítok, hogy fogadja be az üldöztetés áldozatait, hogy békében, méltósággal élhessenek, és reménnyel tekinthessenek a jövőbe

- hangoztatta XIV. Leó.

A Vatican News hírportál megjegyezte, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) tavalyi becslése szerint 117,8 millió ember volt távol otthonától kényszerből háborúk, erőszak, üldöztetés miatt, vagyis minden 70. ember.

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XIV. Leó pápa szombaton a Pavia városban tett látogatásán a remény és a béke jelentőségét hangsúlyozta a menekültügyi világnap alkalmából.

Elég volt a gyűlöletszavakból, elég volt a sértésekből, elég volt mindabból, ami háborút szít az emberek, közösségek, országok között. Mindannyiunknak meg kell tanulnunk a béke építőinek és a megbékélés előmozdítóinak lenn

- mondta a pápa.

Spanyolországi apostoli látogatásán az egyházfő június 11-én a Kanári-szigeteken a háborúk és szegénység elől menekülők befogadására szólította fel Európát.

Július 4-én XIV. Leó a migráció egyik dél-európai kapujaként ismert Lampedusa szigetére látogat.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Angelo Carconi

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