XIV. Leó pápa: elég volt a gyűlöletből, mindenkit arra szólítok fel, hogy fogadja be az üldözötteket

A katolikus egyházfő déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól.
Remélem, hogy a nemzetközi média ma is világosságot tud gyújtani a nemzetek vezetőinek lelkiismeretében. Senki sem fordíthatja el a fejét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Mindenkit arra buzdítok, hogy fogadja be az üldöztetés áldozatait, hogy békében, méltósággal élhessenek, és reménnyel tekinthessenek a jövőbe
- hangoztatta XIV. Leó.
A Vatican News hírportál megjegyezte, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) tavalyi becslése szerint 117,8 millió ember volt távol otthonától kényszerből háborúk, erőszak, üldöztetés miatt, vagyis minden 70. ember.
A gyerekek aránya közöttük 38 százalék volt.
XIV. Leó pápa szombaton a Pavia városban tett látogatásán a remény és a béke jelentőségét hangsúlyozta a menekültügyi világnap alkalmából.
Elég volt a gyűlöletszavakból, elég volt a sértésekből, elég volt mindabból, ami háborút szít az emberek, közösségek, országok között. Mindannyiunknak meg kell tanulnunk a béke építőinek és a megbékélés előmozdítóinak lenn
- mondta a pápa.
Spanyolországi apostoli látogatásán az egyházfő június 11-én a Kanári-szigeteken a háborúk és szegénység elől menekülők befogadására szólította fel Európát.
Július 4-én XIV. Leó a migráció egyik dél-európai kapujaként ismert Lampedusa szigetére látogat.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Angelo Carconi
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