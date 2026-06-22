A Kreml hirtelen elkezdett aggódni a szomszédos ország szuverenitása miatt, Ukrajnát vádolják

A lap azzal az incidenssel vezette fel a konfliktust, amikor korábban Brjanszk régióban egy ukrán drón egy civil buszt talált el. Ezt követően az ukrán vezetés azzal kezdte vádolni a fehérorosz vezetést, hogy az országhatárnál olyan berendezések működnek, amelyek eltérítik az érkező támadást, a konkrét esetben is ez a beavatkozás okozta a civil járművet érő csapást. Kijev azt is kiemelte, hogy más esetben ők maguk fogják mindezt megtenni, célozva ezzel a direkt támadás lehetőségére.
Természetesen a fenyegetés abszolút agresszív: beavatkozás a másik fél belügyeibe, a másik fél szuverenitásának megsértése
– aggódott Peszkov.
A politikus ugyanakkor nem kételkedik abban, hogy Oroszország egyik legfontosabb szövetségese, Aljakszandr Lukasenka „képes biztosítani a szuverenitást”. A téma vélhetően a hamarosan esedékes elnöki találkozón is szóba fog kerülni, amikor a fehérorosz vezető Vlagyimir Putyin orosz kollégájával fog tárgyalni.
Fehéroroszország a 2022-es ukrajnai orosz invázió kezdetén lehetővé tette az orosz alakulatoknak, hogy a területét használják a támadáshoz,
így észak felől indultak meg a Kijev bevételét célzó műveletek. Ezek végül nem értek célt, az oroszoknak vissza kellett vonulniuk és mára ebből az irányból szárazföldi támadások nem is indulnak.
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