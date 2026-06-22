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Amerikai agytröszt: súlyos csapás érte Oroszországot, teljesen elszigetelődhet a kulcsfontosságú félsziget
Globál

Amerikai agytröszt: súlyos csapás érte Oroszországot, teljesen elszigetelődhet a kulcsfontosságú félsziget

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Nyilvánosságra hozta a legfrissebb jelentését az Ukrajnában zajló háborúról az amerikai Institute of Study of War (ISW) agytröszt, melyben a Krím elleni hadműveletekről írnak.

Kijev szisztematikus csapásokat hajt végre a Krímben, amely egyre nehezebb helyzetbe sodorja az oroszokat, a teljes összeomlás réme is felderengett. Az elmúlt időszakban az ukránok a Krími hídtól északra fekvő Kavkaz területén található olajraktárakat bombázták. A találat azért lehet kulcsfontosságú, mivel ez az egyik legfontosabb üzemanyag-tároló, amely ellátja a félszigetet. Az oroszországi Krasznodarban található üzemben hatalmas tűz keletkezett ezt a műholdas felvételek is megerősítették.

Ehhez hasonlóan a kercsi TES-Terminal-1-t is találat érte, ami rendkívül aggasztó lehet Moszkva számára:

az ellátási zavarokon túl ez mutatja, hogy az orosz védelem sebezhető.

Az üzem ugyanis nagyon közel helyezkedik el a Krími hídhoz, amely a félsziget ellátásának legfontosabb ütőere. Itt is lángok csaptak fel, innen töltik után a tengerszoroson közlekedő kompokat, így ezeket is közlekedési nehézségek fenyegetik.

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A jelentősebb létesítmények mellett a félsziget belsejét is folyamatosan ukrán támadások is érik. Szergej Akszjonov, a Krím oroszok által kinevezett vezetője megerősítette a csapásokat, de azt nem árulta el, pontosan milyen célpontokat érintett az akció, de hozzátette, hogy korlátozni kellett a tankolást a lakosság számára a félszigeten, a nem állami szereplők nem juthatnak üzemanyaghoz a benzinkutakon. A Kercsi-szoroson keresztül érkező fuvarozóknak azt javasolják, hogy inkább a szárazföldön keresztül kerüljenek, Mariupol és Melitopol felé. A probléma ugyanakkor is itt is jelentkezik, mivel ezt az autópályát is intenzíven támadják az ukrán drónok, kifejezetten a logisztikai szállítmányokat.

A ISW szerint Kijev egyértelműen azt akarja elérni, hogy súlyos ellátási zavarokat okozzon a félsziget teljes elszigetelésével. Robert „Magyar” Brovdi őrnagy, az ukrán pilóta nélküli rendszerekkel rendelkező erők parancsnoka szerint szisztematikusan támadják a légvédelmi rendszereket, és megpróbálják elérni, hogy

a jövőben Oroszország ne tudja használni a Krímet egy újabb támadás kiindulópontjaként.

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Címlapkép forrása: Nikoletta Stoyanova/Getty Images

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