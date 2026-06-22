Andrej Babiš bejelentette a szigorítást: a szünetekben sem mobilozhatnak majd a diákok

Andrej Babiš miniszterelnök hétfői bejelentése szerint
a tilalom 2027 szeptemberétől lépne életbe, és nemcsak a tanórákon, hanem a szünetekben is vonatkozna a telefonhasználatra.
Kivételt kizárólag az egészségügyi okok, valamint az oktatási célú, az iskola által kifejezetten engedélyezett használat jelentene. A tervezet egyértelműen rögzíti, hogy ezen indokokon túl az intézmények a szünetekben sem engedélyezhetik a diákoknak a készülékek használatát.
A kezdeményezés egy szélesebb nemzetközi trendbe illeszkedik. Lengyelország ebben a hónapban vezette be az iskolai okostelefon-tilalmat, követve többek között Hollandia, Dél-Korea és Olaszország példáját, amelyek a koncentrációra és a viselkedésre gyakorolt kedvezőtlen hatások miatt döntöttek a korlátozások mellett.
A közösségi média használatának korlátozásában Ausztrália volt az első ország, amely bevezette a gyermekekre vonatkozó tilalmat, míg Nagy-Britannia szintén ebben a hónapban jelentette be, hogy a 16 év alattiak esetében tervez hasonló szigorítást.
Babiš elmondta, hogy a kormány a közösségi média gyermekek számára történő korlátozásának lehetőségét is vizsgálja, követve Franciaország és más, szigorúbb fellépést választó államok példáját. A hétfőn benyújtott törvényjavaslat ugyanakkor ezt a kérdést egyelőre nem érinti.
Forrás: Reuters
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