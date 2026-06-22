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Bejelentette Amerika: máris van egy fontos kérdés, amiben sikerült megállapodni Iránnal
Globál

Bejelentette Amerika: máris van egy fontos kérdés, amiben sikerült megállapodni Iránnal

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Előrelépés történt az Irán és Amerika közti konfliktus rendezésében a svájci tárgyalások során – jelentette be JD Vance amerikai alelnök az Al-Arabija tudósítása szerint.

Vance azt mondta, hogy „sok eredmény” született a vasárnapról hétfőre átgyűrűző tárgyalások során.

Ilyen előrelépés szerinte, hogy

  • megnyílt ismét a Hormuzi-szoros,

  • Irán visszahívja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit,

    (ez egyébként újdonság, mondhatni enyhe előrelépés a nukleáris kérdés rendezése felé),
  • folytatódnak a héten a tárgyalások, technikai részletek tisztázásával,
  • „stabil alapot” teremtettek a végső megállapodás nyélbe ütéséhez.

Arra is kitért, hogy Amerika azt szeretné, ha „rendes koordinációt” kapna a „libanoni szituáció,” vagyis az ország déli részének izraeli megszállása és a Hezbollah terrorista tevékenységének felszámolása. Ebben a kérdésben viszont konkrét előrelépés nem történt.

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