Egykori hírhedt terroristát küldene Trump, hogy rendezze Izrael háborúját - Megszólalt es-Sar, félreértésről beszél

Damaszkusz vezetője Donald Trump amerikai elnök felvetésére reagált, aki Izraelt kritizálta a napokban: a republikánus vezető úgy látja, a zsidó állam offenzívája Libanon területén túl sok áldozattal jár, Szíria jobb munkát végezne a Hezbollah elleni fellépésben.
A krízis Libanonban nagyon komoly, zátonyra futott a politikai rendezés. Szíriának más megközelítése lenne a mostaniakhoz képest, de a legfontosabb dolog egyelőre az lenne, hogy megállítsuk a háborút”
– mondta a szíriai elnök a Times of Israel cikke szerint.
Libanon helyzetét nem lehet háborúval, városok bombázásával megoldani. Trump elnök aggályát fejezte ki Libanonnal kapcsolatosan, szavait félreértették. Szíriát egy biztonságos és békés rendezés eléréséhez kérné fel, de sokan úgy értették, amit mondott, hogy Szíria holnap reggel már behatol Libanon területére”
– mondta.
Arra is kitért, hogy Szíria gazdasági együttműködést keres Libanonnal, emellett fontos a libanoni államiság és a közintézmények megerősítése – az eddig kipróbált megoldások egyszerűen nem működnek.
Ahmed es-Sar, az Al-Nuszra Front / Hajat Tahrír al-Sam szíriai dzsihadista szervezet vezetője 2024 decembere óta vezeti Szíriát. Bár es-Sar Szíria elnökeként lényegesen konszolidálódott ahhoz képest, mint ahogy Idlíb tartományt vezette éveken át, eddig az általa irányított új szíriai hadsereg nem éppen a humánus és békés harctéri viselkedésről híresült el.
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