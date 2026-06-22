Egyre több az ordító jel: újabb ország léphet be háborúba Putyin oldalán - Erősítést kaphatnak az oroszok

A dokumentumot Andrij Szibiha ukrán külügyminiszternek adták át a többnyire száműzetésben élő belarusz ellenzéki politikusok, összesen szerintük nyolc konkrét jele is van annak, hogy Belarusz hamarosan beléphet a háborúba Ukrajna ellen, Oroszország oldalán.
A nyolc pont a következő:
- Belarusz számos katonai jogszabályt módosított, engedélyezték a megelőző csapásokat külföldi fenyegetettség esetén, a katonák külföldi bevetését is jóváhagyták és az ország elvesztette atomfegyver-mentes státuszát is.
- 2022 óta Belarusz másfélszeresére növelte a haderő aktív állományát, a tartalékos állományt pedig 289 ezer főre duzzasztotta. Emellett létrehoztak egy új műveleti parancsnokságot is Ukrajna mellett.
- Négy év alatt ötszörösére emelte Belarusz a védelmi költségvetést és több ezer haditechnikai eszközt vásároltak Oroszországtól.
- Befogadtak Oroszországtól atomfegyvereket, Oresnyik-rakétákat és Wagner zsoldosokat is.
- Kibővítették a határvédelmi infrastruktúrát, modernizálták a katonai infrastruktúrát és katonai képzéseket indítottak gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
- Felkészítették a lakosságot katonai egészségügyi feladatok ellátására, megvizsgálták az óvóhelyeket és rendszeresen tesztelik a riadórendszereket.
- Belarusz növelte az ország stratégiai üzemanyag-készletét, a kettős felhasználású termékek beszerzését és polgári járműveket fogtak be katonai célra.
- Az ország rendszeresen folytat nagyszabású katonai hadgyakorlatokat.
Belarusz és Ukrajna közt jelentősen romlott az eddig is kifejezetten feszült viszony – Zelenszkij elnök a napokban felszólította Minszket arra, hogy szereljék le azokat a kommunikációs reléket a határ mentén, melyek az orosz drónerőknek segítenek a célravezetésben. Az elnök azt is közölte, hogy "Ukrajna elintézi" ezeket, ha Minszk nem távolítja ezeket el önként a határról.
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