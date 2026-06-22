URU
Uruguay 2 2 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
H csoport
NZL
Új-Zéland 1 3 Egyiptom
EGY
 Vége
G csoport
ARG
Argentína Ausztria
AUT
 Ma 19:00
J csoport
FRA
Franciaország Irak
IRQ
 Ma 23:00
I csoport
  • Megjelenítés
Egyre több az ordító jel: újabb ország léphet be háborúba Putyin oldalán - Erősítést kaphatnak az oroszok
Globál

Egyre több az ordító jel: újabb ország léphet be háborúba Putyin oldalán - Erősítést kaphatnak az oroszok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egyre több jele van annak, hogy Belarusz arra készül, hogy belépjen az ukrajnai háborúba Oroszország oldalán, egy 30 oldalas dokumentumban hívja fel a figyelmet erre a fehérorosz ellenzék.

A dokumentumot Andrij Szibiha ukrán külügyminiszternek adták át a többnyire száműzetésben élő belarusz ellenzéki politikusok, összesen szerintük nyolc konkrét jele is van annak, hogy Belarusz hamarosan beléphet a háborúba Ukrajna ellen, Oroszország oldalán.

A nyolc pont a következő:

  1. Belarusz számos katonai jogszabályt módosított, engedélyezték a megelőző csapásokat külföldi fenyegetettség esetén, a katonák külföldi bevetését is jóváhagyták és az ország elvesztette atomfegyver-mentes státuszát is.
  2. 2022 óta Belarusz másfélszeresére növelte a haderő aktív állományát, a tartalékos állományt pedig 289 ezer főre duzzasztotta. Emellett létrehoztak egy új műveleti parancsnokságot is Ukrajna mellett.
  3. Négy év alatt ötszörösére emelte Belarusz a védelmi költségvetést és több ezer haditechnikai eszközt vásároltak Oroszországtól.
  4. Befogadtak Oroszországtól atomfegyvereket, Oresnyik-rakétákat és Wagner zsoldosokat is.
  5. Kibővítették a határvédelmi infrastruktúrát, modernizálták a katonai infrastruktúrát és katonai képzéseket indítottak gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
  6. Felkészítették a lakosságot katonai egészségügyi feladatok ellátására, megvizsgálták az óvóhelyeket és rendszeresen tesztelik a riadórendszereket.
  7. Belarusz növelte az ország stratégiai üzemanyag-készletét, a kettős felhasználású termékek beszerzését és polgári járműveket fogtak be katonai célra.
  8. Az ország rendszeresen folytat nagyszabású katonai hadgyakorlatokat.

Belarusz és Ukrajna közt jelentősen romlott az eddig is kifejezetten feszült viszony – Zelenszkij elnök a napokban felszólította Minszket arra, hogy szereljék le azokat a kommunikációs reléket a határ mentén, melyek az orosz drónerőknek segítenek a célravezetésben. Az elnök azt is közölte, hogy "Ukrajna elintézi" ezeket, ha Minszk nem távolítja ezeket el önként a határról.

Kapcsolódó cikkünk

Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Igor Kovalenko/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nappallá vált az éjszaka: hatalmas robbanás rázta meg a gáztermelő óriást
Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentést tett a vagyonvisszaszerzési hivatalról, elszámoltatás kezdődik a Tisztítótűz művelettel
Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility