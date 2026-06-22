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Elbukott Oroszország egyik legnagyobb ellensége – Moszkva is reagált, erre számítanak most az orosz vezetők
Globál

Elbukott Oroszország egyik legnagyobb ellensége – Moszkva is reagált, erre számítanak most az orosz vezetők

Portfolio
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Oroszország, Ukrajna viszonylatában semmilyen következménye nincs annak, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök lemondott, a következő brit vezető is ugyanolyan „oroszellenes” lesz majd – idézi ki Leonyid Szluckijt, a Duma külügyi bizottságának vezetőjét a TASZSZ hírügynökség.

A brit miniszterelnök személyének változása nem fog semmit változtatni. Az oroszellenes kurzus és a neonáci rezsim támogatása Ukrajnában folytatódni fog, teljesen mindegy, ki lakik a Downing Street 10-es házszám alatt”

– mondta az orosz vezető.

Más körökben gyakorlatilag ünneplik Starmer távozását Oroszországban, erről itt írtunk:

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