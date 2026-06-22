Elfogyott a pénz: nagy bajba került a NATO egyik legerősebb hadserege

Sir Rich Knighton légimarsall a brit felsőháznak arról beszélt, hogy két évtizeddel ezelőtt a védelmi költségvetés 80 százaléka a napi működést szolgálta, míg a beruházásokra mindössze 20 százalék jutott. Ez az arány mára 60-40 százalékra módosult, a jelenlegi trendek alapján pedig 2030-ra teljesen kiegyenlítődik, azaz 50-50 százalék lesz.
A működési kiadásokra szánt, úgynevezett folyó kiadási keret (Resource Departmental Expenditure Limit, RDEL) messze elmaradt a beruházási oldal növekedésétől.
Ezzel párhuzamosan a napi üzemeltetés költségei, különösen az üzemanyagárak, meredeken emelkedtek, miközben a brit haderőnek a hidegháború óta nem látott földrajzi kiterjedtségű területeken kell helytállnia.
Az egyensúly felborulásához részben a párhuzamosan futó, rendkívül költséges beszerzési programok vezettek. A Dreadnought osztályú ballisztikus rakétahordozó tengeralattjárók, a hatodik generációs GCAP vadászgép, a 26-os típusú (Type 26) fregattok, valamint a számos problémával küszködő Ajax páncélozott harcjármű-program egyaránt hatalmas összegeket von el a beruházási keretből. Eközben az Afganisztán utáni, Európára és az észak-atlanti térségre fókuszáló védelmi átrendeződés terve is meghiúsult, mivel a közel-keleti válságok folyamatosan újabb brit csapatok kiküldését teszik szükségessé.
Knighton röviddel azután fogalmazta meg ezt a kritikus nyilatkozatot, hogy John Healey honvédelmi miniszter váratlanul lemondott. Healey 2024 óta töltötte be ezt a tisztséget, és távozásakor nyíltan bírálta a kormányt és a miniszterelnököt, amiért a növekvő fenyegetések idején nem biztosítják a honvédelemhez szükséges forrásokat. Vele együtt távozott posztjáról Al Carns, a fegyveres erőkért felelős államtitkár is.
A lemondások hátterében a tavaly megígért, ám a mai napig közzé nem tett védelmi beruházási terv (Defence Investment Plan, DIP) áll. E dokumentum hiányában több kulcsfontosságú beszerzési döntés is elakadt, ami nehéz helyzetbe hozta a védelmi megrendelésekre váró vállalatokat. Az új honvédelmi miniszter Dan Jarvis lett, aki korábban a Belügyminisztérium biztonsági államtitkáraként tevékenykedett.
A védelmi beruházási terv közzétételét a hírek szerint legalább júliusig elhalasztották, és a tárca új vezetője jelenleg a koncepció felülvizsgálatán dolgozik. Healey és Carns távozása ugyanakkor felerősíthette a kormányon belül a védelmi kiadások növelését követelő hangokat, hiszen a miniszterelnök és a pénzügyminisztérium számára egy újabb védelmi vezető elvesztése politikailag már nehezen lenne vállalható.
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