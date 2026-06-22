Fájó ponton csapott le Ukrajna: lángokban az orosz hadiipar egyik legfontosabb központja

Folytatódnak az ukrán támadások különféle orosz célpontok ellen, ezúttal Voronyezsben egy kulcsüzemet találtak el.

Több felvétel is kering a közösségi médiában, amely bizonyítja, hogy az orosz nagyvárosban található Voronyezs Félvezető Eszközök Gyárát (VZPP-S) ukrán csapás érte. A jelentések szerint ez számít az egyik legfontosabb hadiipari beszállítónak Oroszországban, itt állítanak elő számos csúcsfegyverhez alkatrészeket. A létesítményben készültek tranzisztorok, mikrochipek és tápegységek

Kalibrokhoz, Sz-400-ashoz, Iszkanderekhez és más rakétákhoz is pótolhatatlan alkatrészek, melyeket másutt építettek bele a fegyverekbe.

The military plant in Russian Voronezh after the strike. https://t.co/qi6Ixn2KqG pic.twitter.com/R1U16b4FU3 https://t.co/qi6Ixn2KqG — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 22, 2026

A vállalat nemzetközi szankciók alá tartozik, számos ország tiltja bárminemű eszközök eladását a vállalatnak. A jelentések szerint Ukrajna cirkálórakétákat vetett be az üzem ellen, a Clash Report állítása szerint összesen 9 darab Storm Shadowt vetettek be. A felszálló füst alapján a kár hatalmas, de egyelőre nem ismert pontosan, hogy milyen károk keletkeztek az üzemben, és ez milyen hatást fog gyakorolni az orosz csúcsfegyverek gyártására.

Ukraine struck a military factory in Voronezh with up to nine Storm Shadow missiles. The target was a plant producing components for Pantsir air-defense systems, Iskander-K missiles, and Kh-101 cruise missiles. pic.twitter.com/860Id80lyk https://t.co/860Id80lyk — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

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