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Fájó ponton csapott le Ukrajna: lángokban az orosz hadiipar egyik legfontosabb központja
Globál

Fájó ponton csapott le Ukrajna: lángokban az orosz hadiipar egyik legfontosabb központja

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Folytatódnak az ukrán támadások különféle orosz célpontok ellen, ezúttal Voronyezsben egy kulcsüzemet találtak el.

Több felvétel is kering a közösségi médiában, amely bizonyítja, hogy az orosz nagyvárosban található Voronyezs Félvezető Eszközök Gyárát (VZPP-S) ukrán csapás érte. A jelentések szerint ez számít az egyik legfontosabb hadiipari beszállítónak Oroszországban, itt állítanak elő számos csúcsfegyverhez alkatrészeket. A létesítményben készültek tranzisztorok, mikrochipek és tápegységek

Kalibrokhoz, Sz-400-ashoz, Iszkanderekhez és más rakétákhoz is pótolhatatlan alkatrészek, melyeket másutt építettek bele a fegyverekbe.

A vállalat nemzetközi szankciók alá tartozik, számos ország tiltja bárminemű eszközök eladását a vállalatnak. A jelentések szerint Ukrajna cirkálórakétákat vetett be az üzem ellen, a Clash Report állítása szerint összesen 9 darab Storm Shadowt vetettek be. A felszálló füst alapján a kár hatalmas, de egyelőre nem ismert pontosan, hogy milyen károk keletkeztek az üzemben, és ez milyen hatást fog gyakorolni az orosz csúcsfegyverek gyártására.  

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