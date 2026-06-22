Feloldották a blokádot: ömleni kezdett a világpiacra az iráni olaj

A hajókövetési adatok alapján

hétfőn három, amerikai szankciókkal sújtott iráni óriás-tartályhajó, név szerint az Elva, a Virgo és a Vigor haladt át a Hormuzi-szoroson.

A fedélzetükön összesen mintegy hatmillió hordó iráni nyersolaj található. Mindhárom jármű úti célként Szingapúr térségét jelölte meg, ahol az iráni kőolajat rendszerint más tartályhajókra rakodják át, hogy onnan végül kínai finomítókba szállítsák.

A három tankerhajó Irán első számú olajexport-terminálját, a Perzsa-öbölben fekvő Harg-szigetet hagyta el. Ez a szállítmány kiegészíti azt a mintegy 20 millió hordónyi exportot, amelyet a közelmúltban az Ománi-öbölben található Csáhbahár kikötőjéből indítottak útnak. Az élénkülő forgalom jól mutatja, hogy az Iszlám Köztársaság gyors ütemben indítja újra a kitermelését, és ismét aktívan használja a Harg-szigeti terminált, mivel kőolaja most már akadálytalanul eljuthat a világpiacra.

A hajók mozgása azután lendült fel, hogy Washington a múlt héten feloldotta az iráni kikötőket érintő, április közepe óta érvényben lévő tengeri blokádot. A szorosban általánosságban is fokozódik a forgalom. A hétvégén több megrakott tankerhajó hagyta el a Perzsa-öbölt az Ománi-öböl irányába, bár közülük néhányan kikapcsolták a helymeghatározó jeladójukat. A legutóbbi ilyen jármű egy görög lobogó alatt hajózó tartályhajó volt, amely iraki nyersolajat szállított Szingapúrba.

A piaci kereskedők kiemelt figyelemmel kísérik az öbölbe tartó üres hajókat is, amelyek elengedhetetlenek az exportőrök számára a kitermelés felfuttatásához, különösen a szűkös szárazföldi tárolókapacitások miatt. A napokban egy nagyméretű nyersolajszállító tartályhajó kikapcsolt jeladóval kelt át a szoroson, míg egy másik az ománi partvonalat követve jutott be az öbölbe.

Hétfőn négy, Katarhoz köthető üres LNG-szállító hajó is jelezte áthaladási szándékát a Hormuzi-szoroson keresztül a Perzsa-öböl felé. Amennyiben mindegyik jármű sikeresen átkel, ez lesz a legnagyobb egynapos LNG-hajóforgalom a szorosban a háború február végi kitörése óta.

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