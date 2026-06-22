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Fordult a kocka: Oroszország szerint Európa készül háborúra, pontos dátum is elhangzott
Globál

Fordult a kocka: Oroszország szerint Európa készül háborúra, pontos dátum is elhangzott

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Az orosz Izvesztyijának adott interjút Alekszandr Grusko külügyminiszter-helyettes, ebben a háború jövőjéről is szó esett.

A vezető politikus arról beszélt, hogy várhatóan 2030 körül Európa háborúra készül Oroszország ellen. A diplomata azzal érvelt, hogy a kontinens és a NATO elsődleges célja, hogy Moszkva felett stratégiai győzelmet arasson. Grusko úgy véli, hogy ami most történik a kontinensen fegyverkezést terén, az a második világháborús időszakra volt utoljára jellemző, egészen pontosan a náci Németország 1941-es támadását megelőző helyzethez hasonlította az eseményeket.

Ha politikájuk lényegét, a nemzetközi színtéren tett lépéseiket, valamint a NATO és az EU-országok által megfogalmazott prioritásokat nézzük, fő céljuk Oroszország stratégiai vereségének elérése

– jelentette ki.

Az európai országok korábban többször is hangoztatták, hogy fel kell készülniük egy háborúra a következő években, ám éppen ellenkező előjellel, mint amit most Grusko mondott: szerintük éppen Moszkva készül támadásra. Az ukrajnai háború kirobbanása óta a megváltozott biztonsági helyzet következtében a NATO erőteljes védelmi fejlesztésekbe kezdett, ugyanakkor ennek céljának az elrettentő erő garantálását tartják. Az időpont nagyjából azonos, a legtöbben úgy vélik, hogy 2030 körül jöhet az orosz támadás. Ezzel nem mindenki ért egyet, például Alexander Stubb finn elnök szerint nem kell tartani egy ilyen inváziótól, Moszkva megmarad a hibrid háború szintjén.

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Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

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