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Friss műholdfelvételek buktatták le Oroszországot: titokzatos katonai építkezés indult a fővárosban
Globál

Friss műholdfelvételek buktatták le Oroszországot: titokzatos katonai építkezés indult a fővárosban

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Műholdfelvételek alapján valószínűleg egy új Sz-400-as légvédelmi állást építenek Moszkva Kuncevo kerületében, a Moszkvoreckij parkban, ahol májusban a helyiek tiltakoztak a fakivágások ellen - közölte a Militarnyi.

A The Insider munkatársai, köztük Mark Krutov újságíró és OSINT-elemző a Copernicus program műholdfelvételei alapján megállapították, hogy a Medik stadion közelében mintegy négyhektáros parkerdőt taroltak le. Az elemzők szerint a terület a moszkvai autóút-gyűrűn, vagyis az MKAD-on belül, Nyugat-Moszkva egyik legmagasabb pontján fekszik, ami stratégiai szempontból ideálissá teszi a légvédelmi rendszerek telepítését.

Krutov rámutatott, hogy a tarolással kialakított terület mérete és formája tökéletesen megegyezik az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta Moszkva körül kiépített új Sz-300-as és Sz-400-as állások paramétereivel. Az elemző összehasonlításként négy hasonló platformot említett, amelyek alapterülete 3,6 és 4,6 hektár között mozog.

A legfrissebb műholdfelvételeken a letarolt területen több világos objektum is kirajzolódik, amelyek pontos azonosítását a képek felbontása egyelőre nem teszi lehetővé.

Az elemzők szerint ezek lehetnek ideiglenes építmények, munkagépek, vagy akár olyan speciális betonplatformok is, amelyeket jellemzően indítóállások és radarrendszerek telepítéséhez használnak. A kuncevói lakosok május 24-én kezdtek tiltakozni, miután munkagépekkel felszerelt munkások vonultak be a parkerdőbe, ahol kivágták a fákat, majd leaszfaltozták a területet. Az építkezéshez semmilyen engedélyt nem mutattak fel a helyieknek.

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