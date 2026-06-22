Grandiózus előrejelzés érkezett: ez vár az olajpiacra 2027 végéig

A Goldman Sachs elemzése szerint az elektromos járművek térnyerésének felgyorsulása 2027 végére akár napi 320 ezer hordóval is mérsékelheti a globális olajkeresletet.

A Goldman Sachs friss elemzésében rámutatott, hogy a globális elektromosautó-értékesítések piaci részesedése májusban 3,4 százalékponttal emelkedett, és elérte a 26,1 százalékot, ami a valaha mért második legmagasabb szint. A világ tizenöt legnagyobb elektromosautó-piaca közül tizenkettőben nőtt a piaci elterjedtség, a legjelentősebb növekedést pedig Kína érte el 11,4 százalékpontos bővüléssel.

A Goldman Sachs két forgatókönyvet vázolt fel. Az úgynevezett "átmeneti gyorsulás" esete – amelyben a regionális piaci részarány a májusi szinten stabilizálódik – 2027 decemberéig mintegy napi 130 ezer hordós keresletcsökkenéssel számol az olajpiacon. A "tartós gyorsulás" forgatókönyve ezzel szemben azt feltételezi, hogy a 2026 februárja és májusa között megfigyelt növekedési trendek lineárisan folytatódnak, így

ebben az esetben az olajkereslet-kiesés elérheti a napi 320 ezer hordót.

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Forrás: Reuters

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