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Gyűrűzik a jókora korrupciós botrány: 24 év börtönre ítélték a volt minisztert, a kormányfő feleségét is bíróság elé citálják
Globál

Gyűrűzik a jókora korrupciós botrány: 24 év börtönre ítélték a volt minisztert, a kormányfő feleségét is bíróság elé citálják

MTI
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Korrupció miatt a spanyol legfelsőbb bíróság több mint 24 éves börtönbüntetésre ítélte José Luis Ábalos volt közlekedési minisztert hétfőn Madridban. A hétvégén bírósági eljárást indítottak Pedro Sánchez miniszterelnök felesége ellen is (címlapképünkön).

A bíróság egyhangú ítélete szerint a kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) volt politikusa és két társa bűnszervezetet hozott létre, vesztegetést, sikkasztást és befolyással való üzérkedést követett el, hogy kenőpénzért és szíveségekért cserébe – bizalmas információk alapján – meghatározott cégek kapjanak meg közbeszerzési szerződéseket, például a koronavírus-járvány idején 13 millió maszk szállítására vonatkozó megbízást.

Koldo García Izaguirre egykori miniszteri tanácsadóra 19 év szabadságvesztést szabott ki a bíróság, míg Victor de Aldama üzletembert négy év és fél éves felfüggesztett börtönbüntetésre, és egy évnyi közérdekű munkavégzésre ítélték, mivel együttműködésével hozzájárult a bűncselekmények feltárásához.

Hármuk közül ő az egyetlen aki szabadlábon védekezhetett, Ábalos és García Izaguirre november óta előzetes letartóztatásban van.

A bíróság ítéletében hangsúlyozta "a közbizalom súlyos erózióját", amelyet a korrupció okoz a politikai rendszerben, aláásva az állam demokratikus felépítését.

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A több mint egy évig tartó nyomozás során nyilvánosságra került számos, az egykori tanácsadó által készített hangfelvétel, amelyeken a miniszterrel egyebek mellett ismerősök állami állásba helyezéséről, kenőpénzek elosztásáról és prostituáltak meghívásáról is beszéltek. Ábalos azt vallotta a bíróságon, hogy manipulált hangfelvételekről van szó.

A spanyol sajtóban Koldo-ügyként elhíresült eljárás következményeként helyezték egy éve előzetes letartóztatásba Santos Cerdánt, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) korábbi szervezeti titkárát, aki közbeszerzésekben nyertes építőipari vállalatoktól szedhetett be jutalékot, amelyet aztán José Luis Ábalosnak és tanácsadójának továbbíthatott. Mindezt egy másik eljárás keretében vizsgálják.

José Luis Ábalos 2018 és 2021 között volt miniszter, az ügy kipattanását követően a PSOE kizárta tagjai közül.

Nem ez az egyetlen botrány Sánchez körül

A Pedro Sánchez vezette spanyol kormány az ítéletre reagálva közölte, "sajnálja és határozottan elítéli" azokat, akik az átláthatósággal vagy a feddhetetlenséggel ellentétes viselkedést tanúsítottak. Az El País tudósítása alapján a szocialista kabinet állítja,

továbbra is egy olyan példaértékű Spanyolország építésén fog dolgozni, ahol a korrupciót nem üdvözlik, sem tolerálják.

Az ellenzéki Néppárt vezetője, Alberto Núñez Feijóo "arcpirítónak" nevezte Pedro Sánchez részéről, hogy "akár egy perccel is tovább hivatalban maradjon", és újfent választások kiírását sürgette.

A hétvégén kiderült:

korrupciós vádak miatt bíróság elé kell állnia Begoña Gómeznek, Pedro Sánchez feleségének is.

Az ügyben eljáró bíró előzetes intézkedésként szombaton elrendelte útlevelének bevonását, megtiltotta számára az ország elhagyását, valamint kétheti rendszerességű bírósági jelentkezésre kötelezte - áll az MTI tudósításában.

Juan Carlos Peinado nyomozóbíró több bűncselekmény miatt állítja bíróság elé Gómezt:

befolyással üzérkedés, magánszektoron belüli korrupció és közpénzek hűtlen kezelése.

Azt vizsgálják, hogy a miniszterelnök feleségeként betöltött pozícióját felhasználva szerzett-e meg bizonyos szerződéseket. A vádakat Gómez tagadja.

A nyomozást 2024 áprilisában indították Gómezzel szemben, miután a magát "Manos Limpias" (Tiszta Kezek) szakszervezetnek nevező szélsőjobboldali csoport sajtóinformációkra alapozva feljelentést tett ellene.

A miniszterelnöki hivatal bírálta a bíró döntését, kijelentve, hogy eljárása minden jogi alapot nélkülözött, és kizárólag politikai indítékok vezérelték.

Az ügy egyike azoknak a korrupciós vizsgálatoknak, amelyek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak Sánchezre, aki Európa kevés megmaradt baloldali vezetőinek egyike. Őt magát egyik eljárásban sem nevezték meg, és azt állítja, hogy ezek egy politikai kampány részei, amelynek célja a hatalomból való eltávolítása.

Egy külön ügyben a spanyol legfelsőbb bíróság közölte, hogy

vizsgálatot indított José Luis Rodríguez Zapatero volt miniszterelnök ellen is,

aki ellen az a gyanú merült fel, hogy egy olyan hálózatot vezetett, amely harmadik felek – köztük a Plus Ultra légitársaság – érdekében lobbitevékenységből profitált. Zapatero úgyszintén tagadja a vádakat.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Alejandro Garcia

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