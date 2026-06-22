Hajszálon múlt az elnökválasztás: Trump favoritja behúzta a győzelmet, amerikai katonákkal kezdődhet a rendrakás?

A hivatalos előzetes eredmények szerint Abelardo de la Espriella milliomos üzletember és ügyvéd nyerte a kolumbiai elnökválasztás második fordulóját, és augusztus 7-én az ország első baloldali államfője, Gustavo Petro utódjaként hivatalba léphet.

A szavazatok csaknem teljes feldolgozottsága mellett

a keményvonalas jobboldali Abelardo de la Espriella a voksok mintegy 49,7 százalékát szerezte meg,

a voksok mintegy 49,7 százalékát szerezte meg, míg baloldali ellenfele, Iván Cepeda szenátor 48,7 százalékot kapott.

Az ellentétes világnézetű jelöltek között rendkívül szoros küzdelem folyt, mindössze 250 ezer szavazaton múlt de la Espriella megválasztása.

A választási hatóság adatai szerint több mint 26 millió választópolgár járult az urnákhoz a mintegy 41,4 millió választásra jogosult közül. A végleges eredmény kihirdetéséhez még szükség van a jegyzőkönyvek törvényben előírt ellenőrzésére. Cepeda kampánystábja közölte, hogy

mintegy 33 ezer szavazóurnából származó eredményt vitat, ezért a jelölt csak a teljes hitelesítési folyamat lezárulta után kívánja elismerni a végeredményt.

A 47 éves de la Espriella bármiféle politikai tapasztalat nélkül indult az elnöki tisztségért. Kampányának középpontjában állt a közbiztonság javítása, a fegyveres csoportok elleni határozott fellépés amerikai katonai segítséggel, az olaj- és gázipar bővítése, az adócsökkentés és az állami kiadások mérséklése. Ugyanakkor jelezte, hogy megtartaná a minimálbér korábbi emelését és egyes népszerű szociális intézkedéseket. Mint azt korábban megírtuk, de la Espriella tíz megabörtön építését ígéri a salvadori elnökre, Nayib Bukelére hajazva, és azt nyilatkozta, a bűnbandák elleni katonai terve

nem valósítható meg az Egyesült Államokkal és Izrael Állammal kötött stratégiai szövetség, amerikai repülőgépek igénybevétele nélkül.

A 63 éves Cepeda a Petro-kormány több programjának folytatására tett ígéretet, köztük a szociális támogatások rendszerének fenntartását, a munkaügyi reformok előmozdítását, az új olajprojektek korlátozását és a fegyveres csoportokkal folytatott béketárgyalások folytatását.

Elemzők szerint az új elnöknek jelentős államadóssággal és megosztott kongresszussal kell szembenéznie.

A törvényhozásban egyik politikai erő sem rendelkezik többséggel, ami várhatóan kompromisszumokra kényszerítheti az új kormányzatot.

De la Espriella közölte, hogy valamennyi kolumbiai elnöke kíván lenni, függetlenül attól, kire szavaztak a választók. Elmondása szerint

gratulációt kapott Donald Trump amerikai elnöktől is, aki a kampányban teljes körű támogatását fejezte ki felé.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén gratulált neki a közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint.

A választási kampányt, melyről hosszabban itt olvashattak a Portfolio-n, a romló biztonsági helyzetről, a fegyveres csoportok tevékenységéről, a gazdaság állapotáról szóló viták uralták. Az elmúlt hónapokban több térségben erőszakos incidensek és összecsapások történtek, ami a közbiztonság kérdését a kampány egyik meghatározó témájává tette.

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