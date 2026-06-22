Hajszálon múlt az elnökválasztás: Trump favoritja behúzta a győzelmet, amerikai katonákkal kezdődhet a rendrakás?

A szavazatok csaknem teljes feldolgozottsága mellett
- a keményvonalas jobboldali Abelardo de la Espriella a voksok mintegy 49,7 százalékát szerezte meg,
- míg baloldali ellenfele, Iván Cepeda szenátor 48,7 százalékot kapott.
Az ellentétes világnézetű jelöltek között rendkívül szoros küzdelem folyt, mindössze 250 ezer szavazaton múlt de la Espriella megválasztása.
A választási hatóság adatai szerint több mint 26 millió választópolgár járult az urnákhoz a mintegy 41,4 millió választásra jogosult közül. A végleges eredmény kihirdetéséhez még szükség van a jegyzőkönyvek törvényben előírt ellenőrzésére. Cepeda kampánystábja közölte, hogy
mintegy 33 ezer szavazóurnából származó eredményt vitat, ezért a jelölt csak a teljes hitelesítési folyamat lezárulta után kívánja elismerni a végeredményt.
A 47 éves de la Espriella bármiféle politikai tapasztalat nélkül indult az elnöki tisztségért. Kampányának középpontjában állt a közbiztonság javítása, a fegyveres csoportok elleni határozott fellépés amerikai katonai segítséggel, az olaj- és gázipar bővítése, az adócsökkentés és az állami kiadások mérséklése. Ugyanakkor jelezte, hogy megtartaná a minimálbér korábbi emelését és egyes népszerű szociális intézkedéseket. Mint azt korábban megírtuk, de la Espriella tíz megabörtön építését ígéri a salvadori elnökre, Nayib Bukelére hajazva, és azt nyilatkozta, a bűnbandák elleni katonai terve
nem valósítható meg az Egyesült Államokkal és Izrael Állammal kötött stratégiai szövetség, amerikai repülőgépek igénybevétele nélkül.
A 63 éves Cepeda a Petro-kormány több programjának folytatására tett ígéretet, köztük a szociális támogatások rendszerének fenntartását, a munkaügyi reformok előmozdítását, az új olajprojektek korlátozását és a fegyveres csoportokkal folytatott béketárgyalások folytatását.
Elemzők szerint az új elnöknek jelentős államadóssággal és megosztott kongresszussal kell szembenéznie.
A törvényhozásban egyik politikai erő sem rendelkezik többséggel, ami várhatóan kompromisszumokra kényszerítheti az új kormányzatot.
De la Espriella közölte, hogy valamennyi kolumbiai elnöke kíván lenni, függetlenül attól, kire szavaztak a választók. Elmondása szerint
gratulációt kapott Donald Trump amerikai elnöktől is, aki a kampányban teljes körű támogatását fejezte ki felé.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén gratulált neki a közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint.
A választási kampányt, melyről hosszabban itt olvashattak a Portfolio-n, a romló biztonsági helyzetről, a fegyveres csoportok tevékenységéről, a gazdaság állapotáról szóló viták uralták. Az elmúlt hónapokban több térségben erőszakos incidensek és összecsapások történtek, ami a közbiztonság kérdését a kampány egyik meghatározó témájává tette.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Mauricio Duenas Castaneda
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