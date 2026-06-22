Koronázás körvonalazódik az európai nagyhatalomban: ellenfél nélkül tarthat diadalmenetet az új miniszterelnök

A sajtóhíreknek megfelelően Starmer hétfőn engedett a munkáspárti képviselők és miniszterek növekvő nyomásának, és
bejelentette, hogy hamarosan távozik a Downing Streetről
– alig két évvel azután, hogy a Munkáspárt elsöprő győzelmet aratott a parlamenti választáson.
A brit miniszterelnök arra kérte a kormánypárt végrehajtó bizottságát, határozza meg a vezetőválasztás menetrendjét. A hivatalos jelölési folyamat július 9-én veszi kezdetét. Amennyiben több mint egy kihívó jelentkezik, szavazást kell tartani a párttagság körében, amelyet a nyári parlamenti szünet alatt bonyolítanának le, addig pedig Starmer maradna a miniszterelnök.
Andy Burnham – akit a makerfieldi időközi választás múlt heti megnyerése után ováció fogadott a Westminster-palotában, amikor hétfő délután letette képviselői esküjét –
szinte azonnal jelezte indulási szándékát.
Közleményében hangsúlyozta, hogy Starmer visszalépése egy olyan átmeneti időszak kezdetét jelenti, amelyet rendezett és felelős módon kell lebonyolítani.
WATCH: Andy Burnham is sworn in as the Labour MP for Makerfield pic.twitter.com/AJJN2UME8N https://t.co/AJJN2UME8N— Politics UK (@PolitlcsUK) June 22, 2026
Percekkel később közölte a potenciális utódként számontartott Wes Streeting, hogy nem száll ringbe, miután meggyőződött arról, hogy Burnham egy ideológiailag befogadó párt felépítésére törekszik. Streeting az elmúlt hetekben egyértelművé tette pártvezetői ambícióját, bár kérdéses maradt, hogy sikerülhet-e megszereznie a szükséges 81 képviselői ajánlást, ami a frakció 20 százalékával egyenlő.
Streeting visszalépésével ugyanakkor Burnham akár ellenjelölt nélkül indulhat és nyerheti meg a választást,
így már a parlamenti nyári szünet kezdetekor, július 16-a körül átveheti a kormányfői tisztséget.
Elvileg más miniszterek még versenybe szállhatnak, egyes munkáspárti képviselők szerint pedig egy valós megmérettetés lehetőséget adna arra, hogy megvitassák és teszteljék Burnham egyelőre ismeretlen programját és elképzeléseit. Mások viszont úgy vélik, hogy a volt manchesteri polgármester "megkoronázása" minimálisra csökkentené a bizonytalanságot és instabilitást – ami nem utolsó szempont, hisz Burnham lehet az Egyesült Királyság hetedik miniszterelnöke tíz éven belül.
Burnham a gazdasági növekedést, a megélhetési válság kezelését, a közszolgáltatásokat, a lakhatást és a fiatalok lehetőségeinek bővítését jelölte meg prioritásként. Közleményében hangsúlyozta, hogy a politikai változások nem vonhatják el a figyelmet az emberek mindennapi életének javításáról.
A Nigel Farage fémjelezte Reform UK parlamenti választás kiírását sürgette Starmer lemondása okán.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Adam Vaughan
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