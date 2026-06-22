Lemondott a brit miniszterelnök

Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn bejelentette lemondását a kormányzó Munkáspárt éléről, ami egyúttal a kormányfői tisztségéből való távozását is jelenti. A döntés alig két évvel azután született meg, hogy pártja elsöprő győzelmet aratott a parlamenti választásokon.

A brit kormányfő hétfői nyilatkozatában közölte, hogy távozik tisztségéből.

Starmer hangsúlyozta, hogy

minden tőle telhetőt megtesz a zökkenőmentes hatalomátadás érdekében.

A lemondás pontos okairól és körülményeiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket.

Nyomás alatt állt

Starmer heteken át egyre növekvő nyomás alatt állt, helyzete pedig akkor vált végleg tarthatatlanná, amikor párton belüli riválisa, Andy Burnham, Manchester korábbi polgármestere nyíltan jelezte, hogy versenybe száll a pártvezetői tisztségért.

Burnham a múlt héten lemondott polgármesteri tisztségéről, majd egyéni képviselői mandátumot szerzett a választókerületében. Ez elengedhetetlen lépésnek bizonyult, mivel a brit miniszterelnököt a politikai hagyományok szerint a parlamenti alsóház tagjai közül választják ki - írja a CBS.

A lemondás közvetlen előzménye a tavaszi helyi önkormányzati választásokon elszenvedett súlyos vereség volt, amelyen a választók egyértelműen kifejezték elégedetlenségüket Starmer kormányzásával szemben.

A Downing Street 10. előtt tartott beszédében Starmer méltatta kormánya eddigi eredményeit, majd hozzátette,

meghallotta és elfogadja pártja döntését, miszerint már nem ő a legalkalmasabb személy a következő választási kampány vezetésére.

Kiemelte, hogy minden döntését az ország érdekei vezérelték, majd a beszéd végén láthatóan elérzékenyült, amikor a gyermekeit említette. A Munkáspárt a várakozások szerint hamarosan tisztújító választást ír ki, amelynek legfőbb esélyese Andy Burnham.

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Forrás: Reuters

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