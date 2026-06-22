URU
Uruguay 2 2 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
H csoport
NZL
Új-Zéland 1 3 Egyiptom
EGY
 Vége
G csoport
ARG
Argentína Ausztria
AUT
 Ma 19:00
J csoport
FRA
Franciaország Irak
IRQ
 Ma 23:00
I csoport
  • Megjelenítés
Lemondott a brit miniszterelnök
Globál

Lemondott a brit miniszterelnök

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn bejelentette lemondását a kormányzó Munkáspárt éléről, ami egyúttal a kormányfői tisztségéből való távozását is jelenti. A döntés alig két évvel azután született meg, hogy pártja elsöprő győzelmet aratott a parlamenti választásokon.

A brit kormányfő hétfői nyilatkozatában közölte, hogy távozik tisztségéből.

Starmer hangsúlyozta, hogy

minden tőle telhetőt megtesz a zökkenőmentes hatalomátadás érdekében.

A lemondás pontos okairól és körülményeiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket.

Még több Globál

Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Friss műholdfelvételek buktatták le Oroszországot: titokzatos katonai építkezés indult a fővárosban

Véget ért a béketárgyalás: jönnek az első bejelentések

Nyomás alatt állt

Starmer heteken át egyre növekvő nyomás alatt állt, helyzete pedig akkor vált végleg tarthatatlanná, amikor párton belüli riválisa, Andy Burnham, Manchester korábbi polgármestere nyíltan jelezte, hogy versenybe száll a pártvezetői tisztségért.

Burnham a múlt héten lemondott polgármesteri tisztségéről, majd egyéni képviselői mandátumot szerzett a választókerületében. Ez elengedhetetlen lépésnek bizonyult, mivel a brit miniszterelnököt a politikai hagyományok szerint a parlamenti alsóház tagjai közül választják ki - írja a CBS.

A lemondás közvetlen előzménye a tavaszi helyi önkormányzati választásokon elszenvedett súlyos vereség volt, amelyen a választók egyértelműen kifejezték elégedetlenségüket Starmer kormányzásával szemben.

A Downing Street 10. előtt tartott beszédében Starmer méltatta kormánya eddigi eredményeit, majd hozzátette,

meghallotta és elfogadja pártja döntését, miszerint már nem ő a legalkalmasabb személy a következő választási kampány vezetésére.

Kiemelte, hogy minden döntését az ország érdekei vezérelték, majd a beszéd végén láthatóan elérzékenyült, amikor a gyermekeit említette. A Munkáspárt a várakozások szerint hamarosan tisztújító választást ír ki, amelynek legfőbb esélyese Andy Burnham.

Cikkünk frissül...

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Isabel Infantes - Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Nappallá vált az éjszaka: hatalmas robbanás rázta meg a gáztermelő óriást, veszélybe kerülhet a globális ellátás
Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Gátlástalan húzás Trumptól: ország-világ előtt beharangozta, hogy lemond a miniszterelnök, de ő még nem jelentette be
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility