A brit kormányfő hétfői nyilatkozatában közölte, hogy távozik tisztségéből.
Starmer hangsúlyozta, hogy
minden tőle telhetőt megtesz a zökkenőmentes hatalomátadás érdekében.
A lemondás pontos okairól és körülményeiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket.
Nyomás alatt állt
Starmer heteken át egyre növekvő nyomás alatt állt, helyzete pedig akkor vált végleg tarthatatlanná, amikor párton belüli riválisa, Andy Burnham, Manchester korábbi polgármestere nyíltan jelezte, hogy versenybe száll a pártvezetői tisztségért.
Burnham a múlt héten lemondott polgármesteri tisztségéről, majd egyéni képviselői mandátumot szerzett a választókerületében. Ez elengedhetetlen lépésnek bizonyult, mivel a brit miniszterelnököt a politikai hagyományok szerint a parlamenti alsóház tagjai közül választják ki - írja a CBS.
A lemondás közvetlen előzménye a tavaszi helyi önkormányzati választásokon elszenvedett súlyos vereség volt, amelyen a választók egyértelműen kifejezték elégedetlenségüket Starmer kormányzásával szemben.
A Downing Street 10. előtt tartott beszédében Starmer méltatta kormánya eddigi eredményeit, majd hozzátette,
meghallotta és elfogadja pártja döntését, miszerint már nem ő a legalkalmasabb személy a következő választási kampány vezetésére.
Kiemelte, hogy minden döntését az ország érdekei vezérelték, majd a beszéd végén láthatóan elérzékenyült, amikor a gyermekeit említette. A Munkáspárt a várakozások szerint hamarosan tisztújító választást ír ki, amelynek legfőbb esélyese Andy Burnham.
Cikkünk frissül...
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Isabel Infantes - Pool/Getty Images
Nem akar csitulni az autópiaci turbulencia: most még nagyobb felelősség hárul a flottakezelőkre
Kövesdán Balázzsal, az MHC Mobility kereskedelmi vezetőjével és Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk a Portfolio Business Podcast legújabb adásában.
Megindulnak külföldre a magyarok
De másfél millió alatt nem igazán van családi nyaralás.
Lemondott a brit miniszterelnök
Keir Starmer mindent megtesz a zökkenőmentes átadásért.
Még Macront is lépéskényszerbe hozta a Magyar Péter által is jegyzett uniós kiállás
A kétharmados levél miatt fordulhat szembe Macron a migráció kérdését kritikusnak tartó tagállamokkal.
Kiderült: hatalmas prémiumot fizetnének a fapados légitársaságért
Nyilvánosságra kerültek a számok.
Megtámadták Moszkvát: nem csillapodik az ukrán drónok rohama
Azonnal léptek az egységek.
Nyugdíjpénztári kalkulátort készített az MNB, portfóliónként mutatja a teljesítményt
Azt is kiszámíthatjuk, mennyi pénzünk lesz, de azt is, mennyit kell félretennünk.
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi le
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Nem akar csitulni az autópiaci turbulencia: most még nagyobb felelősség hárul a flottakezelőkre
Kövesdán Balázzsal, az MHC Mobility kereskedelmi vezetőjével és Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk a Portfolio Business Podcast legújabb adásában.
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.