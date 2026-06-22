Lerántották a leplet Putyin félelmetes nukleáris rakétájáról: valójában nem lehet alkalmas a bevetésre

A Burevesztnik fejlesztése már 2001-ben elkezdődött, ám a nyilvánosság csak 2018-ban szerzett tudomást a létezéséről. A nukleáris meghajtás célja az elvileg korlátlan hatótávolság elérése, ami lehetővé tenné az Oroszország rendelkezésére álló stratégiai fegyverek földrajzi korlátait meghaladó csapásmérést. Az MIT kutatói szerint azonban a projekt mindezek ellenére is csupán

egy Vlagyimir Putyin ambícióit kiszolgáló, rendkívül költséges presztízsberuházás.

Hecla és Kemp hitelesnek tartja az orosz védelmi minisztérium azon bejelentését, miszerint 2025 októberében egy 15 órás, sikeres tesztrepülést hajtottak végre, annak ellenére is, hogy a 2017-ben indított tesztsorozatot korábban számos kudarc kísérte. A fegyver sebességét a hangsebesség alatti tartományba, nagyjából 0,75 Machra (körülbelül 800 km/h) becsülik.

A kutatók becslése szerint a Burevesztnik törzshossza 9,5 méter, fesztávolsága pedig 5,6 méter. Amennyiben ezek az adatok helytállóak, az eszköz a korábbi feltételezéseknél kompaktabb, és méretei alig haladják meg a H-101/H-102 robotrepülőgép-családét. A fegyver erőforrását nyílt ciklusú nukleáris sugárhajtóműként azonosították, amelyben a beszívott levegő közvetlenül a reaktormagon áramlik át, és az így keletkező hőhatás hozza létre a tolóerőt. Ez a konstrukció azonban azzal a komoly kockázattal jár, hogy az eszköz repülés közben radioaktív nyomot hagy maga után.

A Burevesztniket eddig nem vetették be az Ukrajna elleni háborúban. Az a körülmény, hogy az első sikeresként elkönyvelt tesztrepülésre csak 2025 októberében került sor, arra utal, hogy a fegyver még távol áll a hadrafoghatóságtól, így

egy esetleges Nyugat elleni bevetésre sem alkalmas.

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