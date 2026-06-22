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Lezárult az első tárgyalási kör Amerika és Irán között: szivárognak a részletek az alkuról
Globál

Lezárult az első tárgyalási kör Amerika és Irán között: szivárognak a részletek az alkuról

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Svájcban lezárult az amerikai–iráni tárgyalások első fordulója, amelyen a felek több megállapodást is kötöttek. Irán közlése szerint feloldották az iráni olajra vonatkozó szankciókat, és a külföldön zárolt eszközöket is visszakapták, Washington azonban egyelőre nem erősítette meg ezt az információt - jelentette a CNN.

Abbász Arágcsi iráni külügyminiszter az X-en közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy az iráni kőolajra kivetett szankciókat feloldották, a külföldön zárolt iráni vagyon egy részét pedig felszabadították. Emellett

egy nagyszabású újjáépítési és fejlesztési tervet is elindítottak Irán számára.

A zárolt eszközökről és a fejlesztési programról további részleteket nem közölt. A CNN megkereste a Fehér Házat a tárgyalások kapcsán, de egyelőre nem kapott választ.

A félhivatalos Farsz iráni hírügynökség jelentése szerint Hoszein Gorbánzáde, az iráni küldöttség gazdasági szakértője közölte, hogy véglegesítették az iráni olajra és kőolajtermékekre vonatkozó amerikai szankciók átmeneti felfüggesztéséről szóló megállapodás-tervezetet. Arágcsi szerint az első valódi próbatétel egy libanoni feszültségcsökkentő csoport felállítása lesz, amelynek létrehozásáról a katari és pakisztáni közvetítők szerint az Egyesült Államok és Irán már megegyezett. A csoport feladata a katonai műveletek beszüntetésének biztosítása lenne Libanonban, ahol a Hezbollah is jelen van.

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A június 21-i svájci tárgyalásokat Donald Trump éles kijelentései nehezítették meg. Az amerikai elnök a támadások újraindításával fenyegetőzött, miután Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost. Trump a Fox News csatornának nyilatkozva kijelentette, hogy az Egyesült Államok elfoglalhatja a Hormuzi-szorost, az iráni küldöttséget pedig durva szavakkal fenyegette meg. Eszmáíl Bagái iráni külügyi szóvivő szerint

Teherán emiatt kezdetben meg akarta szakítani a vasárnap megkezdett egyeztetéseket.

Ennek ellenére június 22-én a felek pozitív és konstruktív légkörben zárták le az első fordulót – közölte Pakisztán külügyminisztériuma az X-en. A közlemény szerint az Egyesült Államok és Irán egy magas szintű bizottságot hoz létre a közvetítési folyamat politikai felügyeletére. A főtárgyalók rendszeresen beszámolnak majd a testületnek, és olyan munkacsoportokat vezetnek, amelyek a nukleáris kérdésekkel, a szankciókkal, a nyomon követéssel és a vitarendezéssel foglalkoznak. A felek emellett megállapodtak egy hatvannapos ütemtervben az átfogó megállapodás véglegesítésére; a technikai tárgyalások a hét végéig folytatódnak Svájcban.

A Newsweek korábbi beszámolója szerint az amerikai állampolgárok többsége szkeptikus az iráni megállapodással kapcsolatban, és nem hiszi, hogy a jelenlegi diplomácia stratégiai előnyt jelenthet az ország számára. Előzetes becslések szerint

az Irán elleni háború mintegy 40 milliárd dollárjába került a Pentagonnak.

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Címlapkép forrása: Hamed Malekpour/Getty Images

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