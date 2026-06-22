Lopakodó szuper-tengeralattjárókkal erősít Oroszország: félelmetes arzenál lapul a mélyben

A Szevmas hajógyárban június 17-én kezdték meg a Murmanszk építését, amely a modernizált 885M projekt, azaz a Jaszen-M osztály kilencedik egysége. Lapértesülések szerint az orosz haditengerészet jelenleg négy ilyen típusú tengeralattjárót tart hadrendben. Az ötödik egység, a Perm, jelenleg a tengeri próbajáratait végzi, és a tervek szerint még az idei év vége előtt szolgálatba áll – ez a hajó lesz az első a Jaszen-M osztályból, amelyet már gyárilag Cirkon hiperszonikus rakétákkal fegyvereznek fel.
A még 2017 júliusában megkezdett Uljanovszk már a vízrebocsátás előtti fázisban tart, míg két másik egység, a Voronyezs és a Vlagyivosztok építése korábbi szakaszban jár. A Murmanszk munkálatainak megkezdésével így összesen már kilenc 885M projektű tengeralattjáró sorsa dőlt el, amelyek közül
négy már aktív szolgálatot teljesít, öt pedig a gyártás vagy a tesztelés különböző fázisaiban tart.
A Jaszen-M osztályú tengeralattjárók 130 méter hosszúak, 13 méter szélesek, víz alatti vízkiszorításuk pedig eléri a 13 800 tonnát. Meghajtásukról egyetlen, 190 megawatt hőteljesítményű OK-650V típusú nyomottvizes reaktor gondoskodik, amely lemerült állapotban legfeljebb 31 csomós, a felszínen pedig 16 csomós sebességet biztosít. A hajók maximális merülési mélysége 600 méter, míg a biztonságos üzemi mélységük 520 méter. A típus 100 napos autonómiával rendelkezik, a legénysége pedig 64 fős.
A hajó fő fegyverzetét tíz darab SM-346 típusú függőleges indítótubus alkotja. Ezek mindegyike képes befogadni négy Onyiksz hajóelhárító rakétát vagy öt Kalibr cirkálórakétát, ami azt jelenti, hogy a tengeralattjáró összesen legfeljebb 32 Onyiksz vagy Cirkon, illetve 40 Kalibr rakétát hordozhat. A torpedófegyverzet tíz darab 533 milliméteres torpedóvető csőből áll, amelyeket a parancsnoki állás mögött, a hajótest középső részén helyeztek el, mivel a teljes orr-részt az Irtis-Amfora hidroakusztikai rendszer nagyméretű antennája foglalja el.
A tengeralattjáró alacsony mágneses szignatúrájú acélból készült törzsét speciális gumibevonattal látták el a zajkibocsátás minimalizálása érdekében, emellett a védelmet torpedóelhárító csalik kilövésére alkalmas rendszer is támogatja. Önvédelmi célokra a hajót vállról indítható Igla vagy Verba típusú légvédelmi rakétákkal is felszerelték. A Jaszen-M az eredeti 885-ös projekt továbbfejlesztett változata, amelyből mindössze egyetlen példány, a Szeverodvinszk készült el. Az orosz fél tájékoztatása szerint a gyártás során most már teljes egészében hazai fejlesztésű és gyártású alkatrészeket használnak fel.
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