Moszkva felé tartó drónt lőttek le az oroszok
Az orosz légvédelmi jelentés szerint Moszkva felé tartott egy ukrán drón, amikor megsemmisítettek azt. Jelenleg a törmelék eltakarítása zajlik.
(TASzSz)
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Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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