Ma éjjel eldől a szomszédos ország sorsa: óriási politikai dráma közepette szavaznak az új kormányról

Vestea vasárnap este terjesztette a parlament elé az általa javasolt kormány névsorát és programját. A kabinet tíz tagját szociáldemokrata, hatot liberális párti politikusként, négyet pedig függetlenként tüntettek fel.
A Vestea-kabinet a politikai stabilitást, az intézmények normális működésének helyreállítását, az uniós helyreállítási források lehívását, az ország hitelminősítésének megőrzését, a megkezdett beruházások befejezését és a nemzetbiztonsági projektek felgyorsítását nevezte meg prioritásként.
A miniszterelnök-jelölt által beterjesztett kormánylistán Marian Neagsu (PSD) és Alina Gorghiu (PNL) miniszterelnök-helyettesi, Sorin Cimpeanu (PNL) a védelmi miniszteri, Luca Niculescu (független) a külügyminiszteri poszt várományosaként szerepel.
A PNL azonban nyilatkozatban mutatott rá, hogy a párt nem tagja Adrian Vestea kormányának, nem vállal politikai felelősséget programjáért, a miniszterjelöltek listáján szereplő politikusok nem a párt nevében járnak el.
A PNL rendkívüli kongresszusa vasárnap úgy határozott, hogy a PNL nem lép koalícióra a PSD-vel, és ennek a határozatnak a megsértése a párt bármely tagja részéről a PNL-ből történő kizárást vonja maga után.
A jelenlegi ügyvivő kormányban részt vevő pártok – a PNL, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – múlt héten úgy döntöttek, hogy nem szavaznak bizalmat a Vestea-kormánynak. A miniszterelnök-jelölt azonban arra számít, hogy a PSD-nek, a PNL egy részének, valamint néhány szélsőjobboldali párt listáján mandátumot szerzett törvényhozónak a támogató szavazata is elegendő lesz ahhoz, hogy a parlament beiktassa az általa javasolt kormányt.
A román média szerint a Vestea-kormány beiktatásához a legnagyobb ellenzéki párttól, a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetségtől (AUR) érkező szavazatokra is szükség van. Petrisor Peiu, az AUR szenátusi frakcióvezetője azonban hétfői Facebook-bejegyzésében úgy értékelte: az AUR összeomlásához vezetne, ha a párt képviselői és szenátorai megszavaznák a Vestea-kormányt, a PSD megmentése érdekében. George Simion, az AUR elnöke nem nyilatkozott egyértelműen arról, hogy az AUR támogatja-e a Vestea-kormány beiktatását.
A kétkamarás román parlament egyesített házbizottsága hétfőn úgy döntött: a Vestea-kormányba javasolt miniszterjelölteket még hétfőn meghallgatják a parlament szakbizottságai és
hétfő este 21.30-ra összehívta a képviselőház és szenátus együttes ülését, hogy a törvényhozók megejtsék a plenáris vitát és titkos szavazást az Adrian Vestea által javasolt kormány beiktatásáról.
A szavazás eredménye éjfél körül várható.
Címlapkép forrása: Andrei Pungovschi/Getty Images
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