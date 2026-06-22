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Megérkezett Észtországba az a fegyver, amelyet az ukrajnai háború tett világhírűvé
Globál

Megérkezett Észtországba az a fegyver, amelyet az ukrajnai háború tett világhírűvé

MTI
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Megkapta első Iris-T közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerét Észtország. A német gyártású fegyver jelentősen növeli a balti ország légvédelmi képességeit egy olyan időszakban, amikor Tallinn az ukrajnai háború miatt egyre komolyabb biztonsági fenyegetésként tekint Oroszországra.

Az észt hadsereg hétfőn átvette első Iris-T közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerét az Ämari légibázison.

A német Diehl Defence által gyártott rendszer lehetővé teszi, hogy az ország a korábbi rövid hatótávolságú eszközöknél jóval távolabbról és nagyobb magasságban vegye fel a harcot a légi fenyegetésekkel.

Riivo Valge, az észt légierő parancsnoka szerint az átadás mérföldkőnek számít, mivel az ország légvédelme hosszú ideje a hadsereg egyik legsebezhetőbb pontjának számított.

Az Iris-T beszerzése egy szélesebb regionális fegyverkezési program része. Észtország és Lettország közösen rendelte meg a rendszert, miközben az ukrajnai háború nyomán jelentősen emelték védelmi kiadásaikat. A rendszer jelentőségét az is növeli, hogy az ukrajnai háborúban az Iris-T az egyik legsikeresebb nyugati légvédelmi eszköznek bizonyult. A rendszer képes repülőgépek, helikopterek, drónok és egyes rakétatípusok elfogására is.

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Hanno Pevkur észt védelmi miniszter szerint

az ukrajnai tapasztalatok világosan megmutatták, hogy a modern légvédelem nélkülözhetetlen a lakosság, a fegyveres erők és a kritikus infrastruktúra védelméhez.

Észtország összesen három Iris-T rendszert rendelt, a fennmaradó két egység várhatóan jövőre érkezik meg. A szerződés értékét nem hozták nyilvánosságra, a gyártó ugyanakkor azt közölte, hogy ez az ország történetének legnagyobb védelmi beruházása.

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