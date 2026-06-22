Meglépte Trump: teljesítik Irán egyik legnagyobb kérését - Évtizedek óta vár erre Teherán

A lépés lényegében a múlt héten Washingtonban és Teheránban aláírt keretmegállapodás végrehajtása:
ebben az Egyesült Államok vállalta, hogy mentességet biztosít az iráni nyersolaj, a kőolajtermékek és azok származékai exportjára.
Ez a könnyítés a kapcsolódó szolgáltatásokra, így a banki tranzakciókra, a biztosításra és a szállítmányozásra is vonatkozik.
A most kiadott általános engedély az iráni eredetű nyersolaj, a petrolkémiai termékek és a kőolajszármazékok Egyesült Államokba történő importját is lehetővé teszi.
A mentesség hatálya ugyanakkor nem terjed ki az Észak-Koreával vagy Kubával kapcsolatos ügyletekre.
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