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Meglépte Trump: teljesítik Irán egyik legnagyobb kérését - Évtizedek óta vár erre Teherán
Globál

Meglépte Trump: teljesítik Irán egyik legnagyobb kérését - Évtizedek óta vár erre Teherán

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Az amerikai pénzügyminisztérium általános engedélyt adott ki, amely augusztus 21-ig lehetővé teszi az iráni nyersolaj, valamint a petrolkémiai termékek és kőolajszármazékok kitermelését, szállítását és értékesítését - írta a Times of Israel.

A lépés lényegében a múlt héten Washingtonban és Teheránban aláírt keretmegállapodás végrehajtása:

ebben az Egyesült Államok vállalta, hogy mentességet biztosít az iráni nyersolaj, a kőolajtermékek és azok származékai exportjára.

Ez a könnyítés a kapcsolódó szolgáltatásokra, így a banki tranzakciókra, a biztosításra és a szállítmányozásra is vonatkozik.

A most kiadott általános engedély az iráni eredetű nyersolaj, a petrolkémiai termékek és a kőolajszármazékok Egyesült Államokba történő importját is lehetővé teszi.

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A mentesség hatálya ugyanakkor nem terjed ki az Észak-Koreával vagy Kubával kapcsolatos ügyletekre.

Címlapkép forrása: Ali Mohammadi/Bloomberg via Getty Images

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