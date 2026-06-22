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Megtámadták Moszkvát: nem csillapodik az ukrán drónok rohama
Globál

Megtámadták Moszkvát: nem csillapodik az ukrán drónok rohama

Portfolio
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Az orosz News.ru hírportál Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester adataira támaszkodva kifejtette, hogy több támadás érte az orosz fővárost.

A politikus arról jelentett a MAKS üzenetküldő szolgáltatáson keresztül, hogy legalább két drón támadta meg Moszkvát. Hozzátette, hogy a légvédelmi rendszerek hatástalanították az eszközöket. Az is kiderült a közleményből, hogy a katasztrófa-elhárítás egységei jelenleg is a helyszínen dolgoznak. Károkról vagy becsapódásokról egyelőre nem érkezett információ, ugyanakkor az egységek jelenléte azt jelezheti, hogy a megsemmisült drón törmeléke okozhatott problémát.

Ukrajna az elmúlt napokban kiemelt figyelmet fordított az orosz főváros elleni célpontoknak, több alkalommal is intenzíven támadták Moszkva különböző területeit.

Múlt hét csütörtökön hatalmas akciót hajtottak végre, a város ellátásának jelentős részét adó kőolaj-finomító üzemet ért csapás, a hullámok azóta sem értek véget.

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