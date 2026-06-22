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Nappallá vált az éjszaka: hatalmas robbanás rázta meg a gáztermelő óriást, veszélybe kerülhet a globális ellátás
Globál

Nappallá vált az éjszaka: hatalmas robbanás rázta meg a gáztermelő óriást, veszélybe kerülhet a globális ellátás

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A vasárnap késő esti órákban hatalmas robbanást regisztráltak Katarban a Ras Laffan gázmező melletti ipartelepen – írja a The Peninsula Qatar.

Összesen 54 sérültet és 18 eltűntet regisztráltak a hatóságok Katarban, a világ egyik legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) előállító országában, miután egy hatalmas robbanás rázta meg az északkeleti ipari központot.

A Ras Laffan ipari övezet egyik gyárában történt balesetben összesen 54-en sérültek meg, a Belbiztonsági Erők »Lekhwiya« kutató-mentő csapata a polgári védelemmel együttműködve 18 eltűnt személy felkutatására irányuló műveletet folytat

– közölte az ország belügyminisztériuma.

A detonáció mértékét jelzi, hogy a mintegy 80 kilométerre fekvő fővárosban, Dohában is érezték a lakók. Többen arról számoltak be, hogy a lökéshullámtól megremegtek az épületek, sokan földrengéshez hasonlónak írták le a helyzetet. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi okozta a robbanást, a Reuters egy belső forrásra hivatkozva annyit írt, hogy a Barzan cseppfolyósított földgáz feldolgozó üzemben történt egy működési hiba miatt. Egyelőre nem tudni, hogy a súlyos incidens milyen hatást gyakorol az ország LNG előállító kapacitására, esetlegesen mennyivel, és meddig csökken az energiahordozó elérhetősége a világpiacon.

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