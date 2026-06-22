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NATO-hatalom hajóját lőtték az oroszok: egyre többet tudni az incidensről
Globál

NATO-hatalom hajóját lőtték az oroszok: egyre többet tudni az incidensről

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Egy panamai zászló alatt közlekedő, de török tulajdonban lévő VICTRESS teherhajóra mért csapást egy orosz drón a Fekete-tengeren – írja az Ukrajinszka Pravda.

A fedélzeten összesen 9 fő tartózkodott, köztük indiai, török és egyiptomi állampolgárok.

Az ukrán haditengerészet a következő közleményt hozta nyilvánosságra az incidensről:

A nehéz helyzetre és a tűz továbbterjedésének kockázatára való tekintettel az ukrán haditengerészet hajóinak legénysége sikeresen végrehajtott egy mentőakciót a teherhajó legénységének evakuálására. Sajnos voltak áldozatok is közöttük

– jelentették.

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Egyelőre további információkat nem közöltek, ugyanakkor fényképeket hoztak nyilvánosságra több megmentett matrózról.

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Címlapkép forrása: Ramazan Ozcan/Anadolu via Getty Images

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