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Nyíltan rászóltak Netanjahura: ideje felrúgni Trump alkuját - Izraelnek folytatnia kell a háborút
Globál

Nyíltan rászóltak Netanjahura: ideje felrúgni Trump alkuját - Izraelnek folytatnia kell a háborút

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Felszólította Izrael miniszterelnökét, Benjámin Netanjahut a harcok folytatására Itamar Ben Gvir izraeli nemzetbiztonsági miniszter.

A Times of Israel beszámolója szerint a radikális nézeteiről ismert izraeli vezető arról beszélt, hogy szerinte Izrael már „a lehető legközelebb áll a döntő győzelemhez,” viszont hátráltatják saját nemzeti érdekeinek védelmében a „gyenge tűzszünetek.”

Netanjahunak oda kellene mennie Trump elnökhöz, meg kellene ölelnie és azt kellene mondania, hogy » Trump elnök, mindent köszönök, de nem tudjuk teljesíteni ezt az egyezményt. Ön sem viselné el, ha nácik vonulnának fel a határon. Ön sem viselné el, ha a katonáit megtámadnák és korlátoznák a válaszadási képességüket. A válaszunknak 100%-osnak kell lennie«”

– mondta Ben Gvir.

A politikus úgy látja: Trump Izrael szövetségese, akit „szeretnek” a zsidó államban, viszont az országnak a saját érdekeit kell néznie.

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Ha Libanon engedi, hogy terroristák bázisnak használják az országot Izrael Állam ellen, Bejrútnak meg kell értenie, hogy nem mehet minden úgy, ahogy régen. Mindenkinek következményekkel kell számolnia, akik fegyvert fognak Izrael ellen. Az én álláspontom az, hogy egyetlen könnycseppet sem hullathat egy izraeli édesanya, akkor sem, ha ezer libanoni édesanya sír. Folyatnunk kell”

– mondta Ben Gvir.

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