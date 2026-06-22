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Trumpék dollármilliárdos alkujától rettegnek az Egyesült Államok legfontosabb szövetségesei
Globál

Trumpék dollármilliárdos alkujától rettegnek az Egyesült Államok legfontosabb szövetségesei

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Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden háromnapos közel-keleti körútra indul. Útja során az Egyesült Arab Emírségekbe, Kuvaitba és Bahreinbe látogat, hogy személyesen ismertesse az Öböl menti arab szövetségesekkel az Iránnal kötött előzetes megállapodás részleteit.

Rubio Bahreinben az Öböl menti Együttműködési Tanács (GCC) képviselőivel is tárgyal majd. A szervezet hat szunnita monarchiát tömörít, köztük Szaúd-Arábiát, Katart és Ománt. A külügyminisztérium szóvivője szerint a külügyminiszter – aki egyben a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója is – az iráni egyetértési nyilatkozatról, a Hormuzi-szoros szabad hajózhatóságának biztosításáról, valamint a térség stabilitását érintő kérdésekről egyeztet majd a partnereivel.

Bár az Öböl menti vezetők alapvetően támogatták az amerikai–izraeli–iráni konfliktus rendezését célzó törekvéseket, a Donald Trump elnök által múlt héten aláírt egyetértési nyilatkozat konkrét feltételei komoly aggodalmakat keltettek a körükben. Különösen érzékeny kérdés a Teherán számára kilátásba helyezett 300 milliárd dolláros újjáépítési alap, amellyel kapcsolatban a térség vezetői attól tartanak, hogy Irán a katonai képességeinek helyreállítására és a regionális proxyszervezeteinek finanszírozására fordítja majd. A szövetségeseket az is nyugtalanítja, hogy a dokumentum egyáltalán nem tér ki az iráni ballisztikusrakéta-programra, miközben az Öböl menti államokat az elmúlt hónapokban több iráni rakéta- és dróntámadás is érte.

A tét rendkívül nagy, hiszen az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein és Katar egyaránt olyan amerikai katonai bázisoknak ad otthont, amelyek a közel-keleti amerikai biztonsági struktúra gerincét alkotják. Ha bármelyik ország akár csak kismértékben is felülvizsgálná a Washingtonhoz fűződő biztonsági kapcsolatait, az érzékenyen érintené az Egyesült Államok térségbeli katonai stratégiáját.

Rubio látogatása egy szélesebb körű diplomáciai erőfeszítés része.

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Trump múlt szerdán Versailles-ban, Emmanuel Macron francia elnök társaságában írta alá azt az egyetértési nyilatkozatot, amely hatvannapos határidőt szab az átfogóbb megállapodás kidolgozására. A hétvégén pedig J. D. Vance alelnök vezetésével amerikai tárgyalódelegáció vett részt a katari és pakisztáni közvetítéssel zajló egyeztetéseken Svájcban. Ennek első fordulója hétfőn zárult le, a szakértői szintű tárgyalások pedig a héten folytatódnak.

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Forrás: Reuters

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