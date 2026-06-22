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Ünnepelnek az oroszok: Trump megbuktatta Moszkva egyik legnagyobb ellenségét
Globál

Ünnepelnek az oroszok: Trump megbuktatta Moszkva egyik legnagyobb ellenségét

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Ünnepélyes hangvételű cikket közölt az orosz Moszkovszkij Komszomolec Keir Starmer brit miniszterelnök lemondásáról. Az orosz lap szerint Donald Trump érte el, hogy a brit vezető lemondjon.

Az orosz lap „a lúzerek lúzerének” nevezi Keir Starmert; megjegyzik, hogy a politikus hét éven belül a hatodik miniszterelnök Nagy-Britanniában.

Hangsúlyozzák: Starmer részben saját pártjának nyomására mondott le, majd idézik a miniszterelnök lemondási szövegét is. Kitérnek arra is, hogy a következő miniszterelnök Andy Burnham lehet. Az orosz lap többször is kitér arra, hogy a helyzet instabilitást jelent Nagy-Britanniában, főleg akkor, ha elhúzódik a Munkáspárt vezetéséért folytatott harc.

A cikk második felében az oroszok arról értekeznek:

Starmer számára az „utolsó ütést” valószínűleg Donald Trump amerikai elnök vitte be, aki tegnap a Truth Social közösségi oldalon jelentette be, hogy Starmer lemond.

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Az orvos azt mondta, hogy vigyétek a hullaházba, szóval a hullaházba vitték. Trump azt mondta, mondjon le, hát lemondott”

– fejtegetik az oroszok.

Megjegyzik: Amerika és Nagy-Britannia közt számos ellentét bontakozott ki a közelmúltban, többek közt az energiabiztonsággal és az iráni háborúval kapcsolatosan.

Nagy-Britannia Ukrajna egyik legelkötelezettebb és legbőkezűbb támogatója: több ezer ukrán katonát képzetek ki, rengeteg fegyvert, és sokmilliárd font anyagi támogatást küldtek Kijevnek. A brit politikai instabilitás alapvetően kedvező hír Oroszországnak, viszont a sorozatos vezetőváltások ellenére egy dolog konzisztens maradt Londonban: Ukrajna támogatását létkérdés fenntartani.

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Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images

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