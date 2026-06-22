Váratlanul taktikai fordulatot hajtottak végre az oroszok: kíméletlenül kihasználják az ukránok legnagyobb gyengeségét

A két júniusi nagyszabású csapás hasonló mintát követett, Oroszország összesen több mint 600 drónt és mintegy 70 rakétát indított, mindkét alkalommal elsősorban Kijev ellen. A június 2-i támadás során nyolc Cirkon rakétát vetettek be egyidejűleg, ami a teljes körű háború eddigi legnagyobb ilyen típusú csapása volt. Két héttel később ismét
az összes bevetett Cirkont a fővárosra irányították, legfeljebb 19 ballisztikus rakéta kíséretében.
Kosztjantin Krivolap repülési szakértő rámutatott, hogy míg 2022-ben a cirkálórakéták tették ki az orosz rakétatámadások 70-80 százalékát, és a ballisztikus fegyverek jóval kisebb szerepet játszottak, mára ez a helyzet megváltozott. Oroszország mostanra mindent a ballisztikus rakétákra tesz fel, miközben a cirkálórakéták a csapásmérés helyett inkább a légvédelem kimerítésének eszközeivé váltak. Jurij Ihnat ezredes, az Ukrán Légierő kommunikációs osztályának vezetője szerint a legújabb támadásokban az a leginkább szembetűnő, hogy az összes rendelkezésre álló fegyvertípust egyetlen célpontra összpontosítják. A Sahed drónokat, a sugárhajtású drónváltozatokat, a csalieszközöket, a ballisztikus és cirkálórakétákat, valamint a hajók elleni rakétákat egyszerre, eltérő sebességen és magasságon vetik be, ami rendkívül megnehezíti a védelmi döntéshozatalt.
Az Iszkandar-M ballisztikus rakéták gyártása havi 55-60 darab körül stabilizálódott, 2026-ra pedig Moszkva mintegy 700 ilyen rakéta előállítását tervezi, ami nagyjából megfelel a tavalyi szintnek. Kosztjantin Krivolap szerint az a tény, hogy
Oroszország több rakétát lő ki, mint amennyit gyárt, arra utal, hogy a korábban felhalmozott készleteiből gazdálkodik.
Bár Ukrajna drónvédelme az utóbbi időben látványosan javult – az elfogási arány egyes napokon a 92-95 százalékot is eléri –, a rakéták elleni hatékonyság jóval alacsonyabb, májusban például alig haladta meg az 53 százalékot. Jurij Ihnat szerint éppen ez magyarázza a taktikai váltást, hiszen az orosz hadvezetés látja, hogy Ukrajna alkalmazkodott a drónokhoz, ezért helyezik a hangsúlyt egyre inkább a ballisztikus rakétákra.
A ballisztikus rakéták elleni védekezés kulcsa az amerikai gyártmányú Patriot rendszer, amelynek rakétáiból azonban Ukrajna súlyos hiánnyal küzd. Volodimir Zelenszkij elnök a június 15-i támadás után elárulta, hogy az újonnan szállított Patriot-készletet máris felhasználták. Jurij Ihnat hozzátette, hogy minden tömeges támadás után azonnal a partnerekhez kell fordulniuk a következő adag rakétáért. Bár létezik alternatív megoldás is az elektronikai hadviselési eszközökkel történő zavarásra, ilyenkor a rakéta irányítórendszerének megzavarása ellenére a lövedék továbbra is becsapódik valahol, ami jellemzően lakott területeket érint.
A júniusi támadások célpontjai, köztük a kijevi barlangkolostor, a Dovzsenko Filmstúdió, a dnyiprói Orgona- és Kamarazenei Ház, a harkivi Művészeti Múzeum, valamint több Nova Posta-létesítmény arra utalnak, hogy Moszkva tudatosan veszi célba a kulturális örökség helyszíneit. Kosztjantin Krivolap szerint ezek a csapások elsősorban az orosz belföldi közönségnek szólnak, mivel Vlagyimir Putyin azt szeretné demonstrálni, hogy Oroszország még mindig képes komoly csapásmérésre, miközben az országban zajló belpolitikai folyamatok egyre kényelmetlenebbé válnak számára. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője június 19-én meg is szólalt az ügyben, és arra buzdította az orosz állampolgárokat, hogy nézzék meg az ukrajnai csapásokról készült, általa lenyűgözőnek nevezett felvételeket.
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