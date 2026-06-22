Véget ért a béketárgyalás: jönnek az első bejelentések

Az iráni delegáció már távozott is a helyszínről, az amerikaiak és a közvetítésben szerepet játszó Katar, illetve Pakisztán küldöttjei még Svájcban vannak.

A felek állítólag megállapodtak egy „kerettervezetben,” amely megalapozza a részletesebb, technikai jellegű tárgyalásokat.

Ezekre az alacsonyabb szintű tárgyalásokra már a héten sor fog kerülni.

A Times of Israel közben arról ír: Irán bejelentette, hogy érintőlegesen beszéltek a „nukleáris problémáról,” viszont a tárgyalások a kérdés rendezésével kapcsolatosan még nem kezdődtek el.

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