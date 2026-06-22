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Vitézy szerint a magyar vasúti közszolgáltatást veszélyezteti a dunakeszi járműjavító leállása
Globál

Vitézy szerint a magyar vasúti közszolgáltatást veszélyezteti a dunakeszi járműjavító leállása

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a magyar vasút járműhiányos helyzete mellett különösen szembetűnő, hogy Dunakeszin klimatizált InterCity-kocsik állnak kihasználatlanul, miközben a nyári forgalom lebonyolításához a MÁV az osztrák vasúttól, az ÖBB-től kényszerül járműveket kölcsönözni.

A miniszter arról számolt be, hogy a dunakeszi járműjavító korábban privatizáción esett át, majd az elmúlt években olyan gazdasági folyamatok zajlottak le a cégnél, amelyek végül fizetésképtelenséghez vezettek. Emiatt a telephelyen jelenleg sem új járművek gyártása, sem a vasúti kocsik fővizsgáztatása nem zajlik.

Vitézy szerint a járműjavító leállása súlyosan érinti a hazai vasúti közlekedést. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek mintegy negyede jelenleg nem üzemképes, mivel javításra vagy fővizsgára vár.

A miniszter bírálta a korábbi döntéseket, amelyek szerinte nem a közlekedési rendszer érdekeit szolgálták, és hozzájárultak a jelenlegi helyzet kialakulásához. Egyúttal kiemelte, hogy

a dunakeszi telephely működésképtelenné válása mára a magyar vasúti közszolgáltatás működését is veszélyezteti.

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Vitézy Dávid közölte, hogy a MÁV vezetőivel együtt hétvégi bejárást tartott a járműjavítóban, ahol egyeztettek az üzem vezetésével. A kormány célja a 780 embert foglalkoztató létesítmény megmentése és működésének helyreállítása.

A tervek szerint a járműjavító újraindítása nemcsak a munkahelyek megőrzése miatt fontos, hanem azért is, mert a magyar vasúti járműállomány karbantartásában és felújításában is kulcsszerepet tölthet be.

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook

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