Zelenszkij keményen odaszúrt a korábbi nagy szövetségesnek: Orbán Viktor neve is előkerült

Nawrocki pénteken döntött úgy, hogy megfosztja Zelenszkijt a Fehér Sas-rendtől. Ez a döntés a legújabb fordulatot jelenti abban a diplomáciai válságban, amely a történelmi emlékezet és a háborús szolidaritás kérdései miatt mélyült el Kijev és Varsó között. Az ukrán elnök vasárnap a TSN televíziós csatornának nyilatkozva úgy értékelte, hogy a lépés kizárólag a lengyel belpolitikához köthető.

Ezt tisztán választási folyamatként értékelem. Nawrocki elnök a pártja miniszterelnöki pozíciójáért küzd Tusk miniszterelnökkel szemben. Ennek semmi köze hozzánk, ez az ő belügyük

– mondta Zelenszkij az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint. Hozzátette, hogy Nawrocki saját politikai haszonszerzése érdekében szít ukránellenességet, és ezzel Orbán Viktor módszereit követi.

Orbán is ezt tette. Ez rossz politika, és meg vagyok győződve arról, hogy rosszul is fog végződni

– fogalmazott.

A kitüntetés visszavonásának közvetlen előzménye az volt, hogy Zelenszkij jóváhagyta egy ukrán katonai egység elnevezését az Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA). Ezt a nacionalista félkatonai szervezetet a lengyelek második világháborús tömegmészárlások elkövetésével vádolják. Zelenszkij most először beszélt arról, hogy első találkozásukkor Nawrocki a volhíniai mészárlásról szóló könyvet adott át neki ajándékba a kézfogásuk közben, amely szerint az UPA több tízezer lengyelt gyilkolt meg.

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