Aggasztó hírek érkeztek: drámai sebességgel terjed a halálos betegség, lélektani szintet lépett át a betegek száma

Tovább emelkedik az ebolás megbetegedések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol a megerősített esetek száma hétfő estére elérte az 1048-at, a halálos áldozatoké pedig 267-re nőtt.

A megbetegedések száma

vasárnap lépte át az ezres határt, ami a jelenlegi járványkitörés kezdete óta a leggyorsabb terjedést mutatja.

A kongói hatóságok hétfőn közzétett adatai szerint ráadásul egyetlen nap leforgása alatt újabb több tucat fertőzöttet regisztráltak az országban.

Június 19-én, múlt héten pénteken számoltunk be arról, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén fekvő egyik menekülttáborban május eleje óta legalább harmincan haltak meg. A tábor illetékesei szerint ilyen mértékű halálozásra korábban még nem volt példa, és azt jelzi, hogy az ebola gyorsan terjed a területen.

A Buniában található Kigonze tábor az ebolajárvány gócpontjában fekszik. A halálesetek okát egyelőre nem sikerült hivatalos vizsgálatokkal megerősíteni, mivel a betegek és hozzátartozóik csütörtökig elutasították mind az élők, mind az elhunytak tesztelését. Az áldozatoknál ugyanakkor kivétel nélkül az ebolára jellemző tünetek, így fejfájás, láz és hányás jelentkeztek. A tábor szóvivője elmondta, hogy

míg korábban havonta mindössze egy-három halálesetet regisztráltak, múlt héten tíz embert kellett eltemetniük.

Forrás: Reuters

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